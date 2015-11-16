加拿大股市：收盘劲扬，能源及银行类股领军反弹

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透多伦多11月16日 - 加拿大主要股指周一劲扬，权重能源及银行类股领军上扬，得益于巴黎恐怖袭击加重地缘政治紧张情势后，油价反弹回升。指数上周挫跌3.5%。
“这有些像是技术反弹，市场呈现超卖，”RBC Capital Markets主管Paul Hand表示。
能源类股劲升4.3%，得益于油价在每桶40美元前寻获支撑后大涨。
重量级的能源类股Suncor Energy 涨3.8%至38.32加元，Canadian Natural Resources 涨5.2%至33.18加元。
“看来今日商品类股出现一些不错的需求，进而推升股指，”StennerZohny Investment Partners of Richardson GMP Ltd.资产组合经理Youssef Zohny指出。
金融类股挺升1.6%，加拿大皇家银行 涨1.5%，加拿大丰业银行(Bank of Nova Scotia) 则涨1.7%。
“市场存在一些对加息的预期，部份投资人认为这对一些银行利润率可望有些助益，”Zohny表示。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高242.10点，或1.85%，成为13,317.52点；10大类股全数收高。
有202家上涨，37家下跌，涨跌家数比为5.46:1。(完)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。