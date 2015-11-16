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市场报道 | 2015年 11月 17日 星期二 06:42 BJT

加拿大股市：收盘劲扬，能源及银行类股领军反弹

路透多伦多11月16日 - 加拿大主要股指周一劲扬，权重能源及银行类股领军上扬，得益于巴黎恐怖袭击加重地缘政治紧张情势后，油价反弹回升。指数上周挫跌3.5%。

“这有些像是技术反弹，市场呈现超卖，”RBC Capital Markets主管Paul Hand表示。

能源类股劲升4.3%，得益于油价在每桶40美元前寻获支撑后大涨。

重量级的能源类股Suncor Energy 涨3.8%至38.32加元，Canadian Natural Resources 涨5.2%至33.18加元。

“看来今日商品类股出现一些不错的需求，进而推升股指，”StennerZohny Investment Partners of Richardson GMP Ltd.资产组合经理Youssef Zohny指出。

金融类股挺升1.6%，加拿大皇家银行 涨1.5%，加拿大丰业银行(Bank of Nova Scotia) 则涨1.7%。

“市场存在一些对加息的预期，部份投资人认为这对一些银行利润率可望有些助益，”Zohny表示。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高242.10点，或1.85%，成为13,317.52点；10大类股全数收高。

有202家上涨，37家下跌，涨跌家数比为5.46:1。(完)

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