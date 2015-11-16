希腊情势：政府官员称与国际债权人就止赎问题初步达成一致

路透雅典11月17日 - 希腊周一晚间在房屋止赎改革问题上与国际债权人初步达成一致，打破了围绕希腊救助问题的僵局。目前希腊正急需通过救助方案获得新的贷款资金。

希腊需要有正面的进展报告，才有条件获得用以偿还国家欠款的20亿欧元(21.4亿美元)新救助款，以及帮助银行资本重组的100亿欧元资金。有关救助的首次评估如顺利完成，还将打开减债谈判的大门。

“我们在房屋贷款问题上初步达成了协议...我相信今天在所有问题上都会初步达成一致，”一名政府官员表示。

“周二这将会向欧元区工作组发出一个十分积极的信号，”上述官员称。欧元区财政官员准备评估希腊在实施改革方面做得如何，改革是860亿欧元救助计划的要求。