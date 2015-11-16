版本:
中国
市场报道 | 2015年 11月 17日 星期二 07:35 BJT

纽约期市：棉花攀抵两周高位，受技术性买盘推助

路透纽约11月17日 - 洲际交易所(ICE)期棉周一上扬，触及11月初以来高位，棉价受技术性因素推助而跳涨，后因生产商卖盘而回吐涨幅。

大宗商品市场普遍走扬，为盘势提供支撑。

一名美国交易商指出，棉价升破每磅约62.60美分阻力位，以及20日和50日移动均线，技术面偏向多头。“我们触动(买进)停止单。”

ICE-3月期棉 收高0.62美分，或1%，报每磅62.61美分；盘中高位为每磅63.55美分。

现货月与次月合约价差CT-1=R跌0.52美分，至每磅0.9美分。

期货市场总成交量增加15,164口至56,559口。数据显示，前一交易日未平仓合约减少7,644口，至184,225口。

美元指数 上涨0.37%，跟踪19种核心商品的汤森路透CRB指数 上扬0.35%。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 龚芳; 审校 孙茉莉)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐