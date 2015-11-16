纽约期市：棉花攀抵两周高位，受技术性买盘推助

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透纽约11月17日 - 洲际交易所(ICE)期棉周一上扬，触及11月初以来高位，棉价受技术性因素推助而跳涨，后因生产商卖盘而回吐涨幅。
大宗商品市场普遍走扬，为盘势提供支撑。
一名美国交易商指出，棉价升破每磅约62.60美分阻力位，以及20日和50日移动均线，技术面偏向多头。“我们触动(买进)停止单。”
ICE-3月期棉 收高0.62美分，或1%，报每磅62.61美分；盘中高位为每磅63.55美分。
现货月与次月合约价差CT-1=R跌0.52美分，至每磅0.9美分。
期货市场总成交量增加15,164口至56,559口。数据显示，前一交易日未平仓合约减少7,644口，至184,225口。
美元指数 上涨0.37%，跟踪19种核心商品的汤森路透CRB指数 上扬0.35%。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
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(编译 龚芳; 审校 孙茉莉)
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