全球汇市：最近一周美元净多仓攀抵8月中旬以来高位--CFTC/路透

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透11月16日 - 根据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周一公布的数据，最近一周汇市投机客增持美元多仓，净多仓规模升至8月中旬以来最高水准。
11月10日止当周，美元净多仓增至336.8亿美元，此前一周美元净多仓为280.7亿美元。这是8月中旬以来最大规模的净多仓，因投资者增持美元兑欧元及日圆等多数主要货币的多仓。
这份通常在周五发布的周度数据，因美国上周适逢退伍军人节而延迟发布。
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货 币的净仓位来计算。
日圆(12,500,000日圆为1口)
11月10日当周 前一周
净仓位 -66,888 -43,787
欧元(125,000欧元为1口)
11月10日当周 前一周
净仓位 -142,939 -134,334
英镑(62,500英镑为1口)
11月10日当周 前一周
净仓位 -15,770 188
瑞郎(125,000瑞郎为1口)
11月10日当周 前一周
净仓位 -9,310 -7,035
加元(100,000加元为1口)
11月10日当周 前一周
净仓位 -17,907 -19,491
澳元(100,000澳元为1口)
11月10日当周 前一周
净仓位 -52,830 -38,625
新西兰元(100,000新西兰元为1口)
11月10日当周 前一周
净仓位 5,564 6,618
(完) (编译 龚芳; 审校 许娜)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”