全球汇市：最近一周美元净多仓攀抵8月中旬以来高位--CFTC/路透

路透11月16日 - 根据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周一公布的数据，最近一周汇市投机客增持美元多仓，净多仓规模升至8月中旬以来最高水准。

11月10日止当周，美元净多仓增至336.8亿美元，此前一周美元净多仓为280.7亿美元。这是8月中旬以来最大规模的净多仓，因投资者增持美元兑欧元及日圆等多数主要货币的多仓。

这份通常在周五发布的周度数据，因美国上周适逢退伍军人节而延迟发布。

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货 币的净仓位来计算。

日圆(12,500,000日圆为1口)

11月10日当周 前一周

净仓位 -66,888 -43,787

欧元(125,000欧元为1口)

11月10日当周 前一周

净仓位 -142,939 -134,334

英镑(62,500英镑为1口)

11月10日当周 前一周

净仓位 -15,770 188

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

11月10日当周 前一周

净仓位 -9,310 -7,035

加元(100,000加元为1口)

11月10日当周 前一周

净仓位 -17,907 -19,491

澳元(100,000澳元为1口)

11月10日当周 前一周

净仓位 -52,830 -38,625

新西兰元(100,000新西兰元为1口)

11月10日当周 前一周

净仓位 5,564 6,618