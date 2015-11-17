《中国报摘》--中国证券报11月17日

* 头版头条:

--二十国集团领导人第十次峰会继续在土耳其安塔利亚举行。国家主席习近平出席并发表讲话，宣布中国2016年将在杭州举行二十国集团领导人峰会，并介绍了明年峰会总体思路和设想，明年主题为构建创新、活力、联动、包容的世界经济。

* 其他:

--天津市日前印发《关于市金融局拟定的天津市金融改革创新三年行动计划（2016-2018年）的通知》。行动计划提出，到2018年末，天津市上市和“新三板”挂牌企业突破300家，市属竞争类国有企业资产证券化率力争达到40%。市场人士分析，天津拟定金融改革创新三年行动计划，表明继上海后自贸区金融改革创新步伐加快。

--保险资金在重大工程建设方面的可投资项目和行业范围的修订方案有望于2015年年底之前初步成型，并公开向社会征求意见。