《路透峰会》英仕曼总裁称2016年宏观图景与今年大同小异

在这样的背景下，且之前一年由于对中国经济成长的疑虑升温，不少新兴国家股市和债市均大幅下跌，Ellis称，他认为一些受创最重的市场存在投资价值。

中国沪深300指数 今夏大跌45%，且其他新兴市场也展现疲态，Ellis称，由于中国经济成长和股票价值关联不大，对于那些分析单个公司价值的投资者而言，该市场“大有可为”。

Ellis指出，鉴于多数央行都实行宽松货币政策，所以市场不太可能愈发担心全球经济陷入新的衰退。

Ellis说，2016年还有一系列政治和宏观经济事件，包括英国将就是否退出欧盟举行投票，所以仍存在获利机会。

虽然英仕曼对于“英国退出欧盟”没有明确的观点，Ellis认为投票结果将势均力敌，但如果英国人投票留在欧盟，那么在1.45左右买入英镑，或者在英债实质收益率溢价时买入英债，可能是一个良好的买入点。