《路透峰会》巴黎遭袭后，黑石集团担心消费者信心下滑考虑调整投资策略

路透纽约11月16日 - 在上周巴黎发生致命恐怖袭击事件之后，全球最大的另类资产管理机构--黑石集团 正考虑调整其投资策略。

上周巴黎遭遇自杀式炸弹袭击以及枪击事件，导致129人丧生。黑石集团副董事长J. Tomilson Hill担心，事件发生后投资者的信心会下降。

“最大的问题在于信心，”Hill在纽约的路透全球投资展望峰会上表示，“如今，西方国家再度遭遇恐怖袭击的可能性要较周五以前上升，你得考虑这个因素。”

Hill称黑石尚未调整其风险模型，但表示“我们正在考虑这一点”。Hill称，该评估一般需要至少一个月时间，在评估中会与对冲基金公司、大客户以及内部预测人士进行沟通。

Hill称，消费者信心十分脆弱，如果还有更多袭击事件发生，人们会更加恐惧，进而减少旅游和购物，而这会使经济增长受到打击。

Hill表示，消费者信心仅仅是黑石集团用来推断投资组合风险的约20种情景之一，消费者信心下降的影响有可能被货币政策所抵消。

但Hill称，袭击发生后他与法国的投资者进行过交谈，他们有一种无助感，下一次袭击何时发生没人知晓。(完) (编译 孙国玉；审校 孙茉莉)