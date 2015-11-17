《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--11月17日

路透香港11月17日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美 元=7.7504港元 ) 美国股市周一录得三周来最大单日涨幅，道琼工业指数 收涨237.77点，或1.38%，至17,483.0 1点；能源股劲扬，因投资者押注上周五巴黎遭恐袭对美国经济和企业获利的长期影响不大。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 108.150 2.64 28407 8.382 3.48 中国铝业 8.120 4.91 13711 2.517 1.51 中国移动 58.780 2.26 104343 91.114 1.75 中国人寿 18.110 2.32 135507 28.072 2.08 中石油 72.670 1.59 30669 5.632 2.78 中石化 65.880 1.95 36081 5.106 2.94 汇丰控股 39.220 0.77 1322875 60.794 0.65 中电信 51.060 1.35 6651 3.957 1.99 中国联通 12.810 1.67 158933 9.928 0.49 兖州煤业 4.770 1.27 12886 3.697 1.01 华能国际 38.810 1.23 25548 7.520 2.17 南方航空 38.760 0.10 9120 6.008 1.15 东方航空 28.970 -1.96 6027 4.491 1.37 中芯国际 5.470 4.79 4530 0.848 0.94 （完） (整理 梁慧仪)