《中国重要政经日程》--11月17日

--习近平自17日至19日赴菲律宾马尼拉出席亚太经合组织（APEC）第二十三次领导人非正式会议。

*--应东盟轮值主席国马来西亚总理纳吉布邀请，国务院总理李克强将于20日至23日出席在马来西亚吉隆坡举行的第十八次中国－东盟（10+1）领导人会议、第十八次东盟与中日韩（10+3）领导人会议和第十届东亚峰会，并对马来西亚进行正式访问。