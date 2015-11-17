美国与加拿大经济指标预测--11月17日-11月24日****

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
11月16日当周
11月17日(二)
1330 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月 +0.2% -0.2%
未经季节调整的CPI(较上年同期) +0.1% 持平
经季节调整的核心CPI(较前月) +0.2% +0.2%
未经季节调整的核心CPI(较上年同期) +1.9% +1.9%
每周平均实质所得(较前月) +0.2% -0.2%
1415 美国工业生产(较前月) 10月 +0.1% -0.2%
产能利用率 77.5% 77.5%
制造业产出(较前月) +0.2% -0.1%
1500 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 11月 64 64
1630 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 10月 -- +0.3%
2100 美国整体资本净流动(亿美元) 9月 -- 净流出92
外国购买美国公债(亿美元) -- 净卖出350
11月18日(三)
1200 美国抵押贷款市场指数 前周 -- 408.7
再融资指数 -- 1,656.2
1330 美国建筑许可年率(万户) 10月 115 110.5
房屋开工年率(万户) 116.0 120.6
11月19日(四)
1330 美国一周初请失业金人数(万人) 11月14日当周 27.1 27.6
四周均值(万人) -- 26.775
续请失业金人数(万人) 11月7日当周 217.0 217.4
1330 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 9月 +0.3% -0.1%
1330 美国费城联邦储备银行制造业指数 11月 负1.0 负4.5
1500 美国领先指标(较前月) 10月 +0.5% -0.2%
11月20日(五)
1330 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月 +0.1% -0.2%
(较上年同期) +1.0% +1.0%
央行核心CPI(较前月) +0.2% +0.2%
(较上年同期) +2.0% +2.1%
1330 加拿大零售销售(较前月) 9月 +0.2% +0.5%
1600 美国堪萨斯城联储制造业指数 11月 -- 正4
综合指数 -- 负1
11月23日当周
11月23日(一)
1445 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 11月初值 -- 54.1
1500 美国成屋销售年率(万户) 10月 544 555
成屋销售(较前月) -- +4.7%
11月24日(二)
1330 美国商品贸易收支(亿美元) 10月初值 -- 逆差586.3
1330 美国企业获利 第三季初值 -- +2.6%
1330 美国国内生产总值(GDP)环比年率 第三季修正值 +2.0% +1.5%
最终销售 -- +3.0%
消费者支出 -- +3.2%
GDP平减指数 -- +1.2%
核心个人消费支出(PCE)物价指数 -- +1.3%
个人消费支出(PCE)物价指数 -- +1.2%
1400 美国标普/Case-Shiller房价指数(较上年同期) 9月 +5.2% +5.1%
经季节调整房价指数(较前月) -- +0.1%
未经季节调整房价指数(较前月) -- +0.4%
1500 美国世企研消费者信心指数 11月 99.2 97.6
1500 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 11月 -- 负1
(完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (整理 王兴亚；审校 张荻)
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