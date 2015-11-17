《路透峰会》NN IP预计明年股市将上扬，欧洲和日本市场料更胜一筹

Van Nieuwenhuijzen指出，过去一年新兴市场货币大幅下跌，意味着很多调整在美国升息之前就已经发生。外界普遍预计美联储12月升息。

但他不赞成大举建仓，而是倾向于对新兴市场股市维持中立，并低配新兴市场债券，他预计2016年将维持战术持仓。

不过这些观点是投资界的广泛共识，而且van Nieuwenhuijzen知道这些策略面临的风险，策略的假设前提是美联储逐步升息、中国经济软着陆和大宗商品价格在当前水准附近持稳。

他认为上周巴黎恐怖袭击事件影响不会持久。但如果沙特阿拉伯等海湾国家石油设施遭到袭击，引发的风险会更大，油价可能在一夜之间升至每桶80-100美元。

“首要担忧仍是中国，其次是中东情势升级...当我在考虑可能会出差错的事情时，这有可能是沙特遭遇袭击，进而导致全球能源供应中断。”

他表示，他在考虑增加能源和原材料类股持仓，为能源价格反弹做准备，当前策略的风险还包括，新兴市场增长出现正面意外。(完)