《路透峰会》NN IP预计明年股市将上扬，欧洲和日本市场料更胜一筹

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
Van Nieuwenhuijzen指出，过去一年新兴市场货币大幅下跌，意味着很多调整在美国升息之前就已经发生。外界普遍预计美联储12月升息。
但他不赞成大举建仓，而是倾向于对新兴市场股市维持中立，并低配新兴市场债券，他预计2016年将维持战术持仓。
不过这些观点是投资界的广泛共识，而且van Nieuwenhuijzen知道这些策略面临的风险，策略的假设前提是美联储逐步升息、中国经济软着陆和大宗商品价格在当前水准附近持稳。
他认为上周巴黎恐怖袭击事件影响不会持久。但如果沙特阿拉伯等海湾国家石油设施遭到袭击，引发的风险会更大，油价可能在一夜之间升至每桶80-100美元。
“首要担忧仍是中国，其次是中东情势升级...当我在考虑可能会出差错的事情时，这有可能是沙特遭遇袭击，进而导致全球能源供应中断。”
他表示，他在考虑增加能源和原材料类股持仓，为能源价格反弹做准备，当前策略的风险还包括，新兴市场增长出现正面意外。(完)
(编译 郑茵/杜明霞；审校 许娜/戴素萍)
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