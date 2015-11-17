版本:
中国
亚洲 | 2015年 11月 17日 星期二 08:29 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--11月17日-11月24日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 11/17 日本 标售五年期公债 11/17 日本 标售12个月期贴现国库券 11/17 西班 标售六个月和12个月期国库券

牙 11/18 日本 标售三个月期贴现国库券

11/18 葡萄 标售国库券

牙 11/18 英国 标售2025年到期、票息2%的公债

11/18 德国 50亿欧元 标售两年期联邦债券

11/19 西班 标售公债

牙 11/19 法国 标售中期政府债券(BTAN)/通膨保值

债券 11/20 日本 增强流动性债券标售 11/23 美国 标售两年期债券

11/23 1350 法国 标售国库券(BTF) 11/24 美国 标售五年期公债 11/24 西班 标售三个月和九个月期国库券

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美国现货公债 欧元区公债市场

日本公债市场 英国公债市场

台湾债市 中国债市

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价

(编译 王兴亚；审校 龚芳)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐