韩国金融市场：10月外资温和净买入股票和债券，中止连四月净流出

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透首尔11月17日 - 周二官方数据显示，韩国10月股债市出现外资温和净流入，中止连续四个月的净流出。
据韩国金融监督管理局(FSS)数据显示，10月外资净买入5,840亿韩元韩股，韩债吸金净增1,100亿韩元。
在韩国债市当中，外资净买入3.47兆(万亿)韩元，但外资持有债券到期偿还规模达3.36万亿韩元。
数据显示，10月韩国股市和债市总计净流入6,940亿韩元，中止此前连续四个月共计12.7万亿韩元的净流出。
数据显示，截止10月底，外资持有29.3%韩股，持有韩债占比为6.6%。(完)
(编译 孙茉莉; 审校 龚芳)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”