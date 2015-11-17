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亚洲 | 2015年 11月 17日 星期二 09:01 BJT

韩国金融市场：10月外资温和净买入股票和债券，中止连四月净流出

路透首尔11月17日 - 周二官方数据显示，韩国10月股债市出现外资温和净流入，中止连续四个月的净流出。

据韩国金融监督管理局(FSS)数据显示，10月外资净买入5,840亿韩元韩股，韩债吸金净增1,100亿韩元。

在韩国债市当中，外资净买入3.47兆(万亿)韩元，但外资持有债券到期偿还规模达3.36万亿韩元。

数据显示，10月韩国股市和债市总计净流入6,940亿韩元，中止此前连续四个月共计12.7万亿韩元的净流出。

数据显示，截止10月底，外资持有29.3%韩股，持有韩债占比为6.6%。(完)

(编译 孙茉莉; 审校 龚芳)

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