《香港报摘》--经济日报11月17日

* 要闻版头条：

--环球对恐袭的戒备未除，港股成提款机，昨急挫385点。投资界拆解，巴黎恐袭对股市影响短暂，难与美国911事件相比，但日本经济衰退，已触发环球基金从亚股抽资，暂只能憧憬内地A股强势支持港股后市。

* 其他：

--高盛首席中国策略师刘劲津称，A股纳入国际指数MSCI是＂股票版SDR＂，中国监管层持积极态度，深港通是A股纳入的必要条件，预期最迟明年初宣布。

--本港经济放缓，楼市阴霾未散，但花旗以五大原因支持楼价回升，包括供需差距大，土地供应不明确等，预期自9月中至明年3月，楼市将自高位温和回调7%，但农历年后成交回升，支持楼价复原，料明年楼价升3%。

--天彩控股 主席邓荣芳透露，将与内地网企龙头（百度 、阿里巴巴 或腾讯 ）旗下的地图公司合作，推出应用其地图技术设计的汽车摄影机，但拒绝透露具体是那一家。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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