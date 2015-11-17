《香港报摘》--经济日报11月17日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 要闻版头条：
--环球对恐袭的戒备未除，港股成提款机，昨急挫385点。投资界拆解，巴黎恐袭对股市影响短暂，难与美国911事件相比，但日本经济衰退，已触发环球基金从亚股抽资，暂只能憧憬内地A股强势支持港股后市。
* 其他：
--高盛首席中国策略师刘劲津称，A股纳入国际指数MSCI是＂股票版SDR＂，中国监管层持积极态度，深港通是A股纳入的必要条件，预期最迟明年初宣布。
--本港经济放缓，楼市阴霾未散，但花旗以五大原因支持楼价回升，包括供需差距大，土地供应不明确等，预期自9月中至明年3月，楼市将自高位温和回调7%，但农历年后成交回升，支持楼价复原，料明年楼价升3%。
--天彩控股 主席邓荣芳透露，将与内地网企龙头（百度 、阿里巴巴 或腾讯 ）旗下的地图公司合作，推出应用其地图技术设计的汽车摄影机，但拒绝透露具体是那一家。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘
中国报摘
香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 黄凯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”