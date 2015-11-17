《台湾报摘》--工商时报、经济日报11月17日

*工商时报：

--首宗商业型逆向抵押房贷将在12月问世，合库将推出第一宗完全由银行自办的逆向抵押养老型房贷，只要年满65岁、有房均可申请。合库银高层指出，推出以房养老，一方面可让退休族不再非得以儿养老，让银行透过不动产抵押帮退休族养老，同时也是合库成为〞全龄化消金银行〞的重要里程埤。

--金管会主委曾铭宗昨日表示，推动金融机构友善待客原则，首波将针对理赔争议比重高的〞1、2家寿险公司〞展开专案金检，一旦查证公司设有不理赔绩效属实，将祭出应有的惩处，如罚高额罚金，甚或撤换负责人。

*经济日报：

--经济部宣布第12轮货贸谈判将于本周六（21日）至下周一（23日），一连三天在台北圆山饭店举行；大陆这次派出27位谈判官员，是有史以来最庞大的阵容。各界揣测，货贸谈判极可能在此役完成。

--大陆紫光集团董事长赵伟国表示，将暂时搁置对台湾科技公司的投资计画。紫光目前重点是五年内投资3,000亿人民币（约1.5兆台币），打造成为全球第三大晶圆制造厂，且目前正与美国一家晶片公司谈判中。

--保险业投资不动产与公共建设的限制，可望出现重大突破。据了解，寿险公会理事长许舒博昨日赴金管会，与保险局沟通不动产投报率限制，正式提出调降1码（0.25个百分点）至2.555%的要求，此外，与国泰等大型寿险公司密集沟通后，合乎规定者，投资公共建设金额最高50亿台币内案件，不必审查、直接放行。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。