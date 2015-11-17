《香港报摘》--信报11月17日

* 要闻版头条：

--今天是＂沪港通＂开通一周年，近日外资持续沽A股，＂沪股通＂昨天连续20个交易日沽出额多于买入额，创开通以来最长净流出纪录，净流出总额达239.93亿元人民币。

* 其他：

--百达财富管理亚洲首席投资总监Bhaskar Laxminarayan表示，若人民币顺利纳入特别提款权（SDR）货币篮子，短期将增加其滙率波动性，一方面有资金被动或主动地配置人民币资产；另一方面，中国经济放缓促使部分资金流出中国。

--新世界发展 创办人郑裕彤女婿孙耀江的联合医务 今天起招股，招股价介乎1.92至2.2港元，集资最多4.05亿港元，本月27日上市。

--美银美林报告指出，由于饮料销售复苏较预期弱，以致康师傅 第三季业绩逊于预期，首九个月的盈利已跌13%，相信市场会下调对康师傅全年纯利增长3%的预测。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘

中国报摘