《香港报摘》--信报11月17日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 要闻版头条：
--今天是＂沪港通＂开通一周年，近日外资持续沽A股，＂沪股通＂昨天连续20个交易日沽出额多于买入额，创开通以来最长净流出纪录，净流出总额达239.93亿元人民币。
* 其他：
--百达财富管理亚洲首席投资总监Bhaskar Laxminarayan表示，若人民币顺利纳入特别提款权（SDR）货币篮子，短期将增加其滙率波动性，一方面有资金被动或主动地配置人民币资产；另一方面，中国经济放缓促使部分资金流出中国。
--新世界发展 创办人郑裕彤女婿孙耀江的联合医务 今天起招股，招股价介乎1.92至2.2港元，集资最多4.05亿港元，本月27日上市。
--美银美林报告指出，由于饮料销售复苏较预期弱，以致康师傅 第三季业绩逊于预期，首九个月的盈利已跌13%，相信市场会下调对康师傅全年纯利增长3%的预测。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘
中国报摘
香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 黄凯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”