《全球汇市》美元接近七个月高点，投资者关注焦点重回美联储

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
据路透周一对交易商的调查显示，多数交易商预计欧洲央行3月起进行的每月600亿欧元的购债活动将包括市政债券，目前以公债为主。
美元兑日圆 涨约0.1%至123.24日圆，摆脱了上日触及的一周低点122.23日圆，因投资者避险情绪消退。日圆一般被视为避险货币，曾在巴黎遭袭后上涨。
法国总统奥朗德(Francois Hollande)呼吁美国和俄罗斯加入打击“伊斯兰国”的全球阵营中，并公布了一系列打击国内恐怖主义活动的措施。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0687 1.0684 0.03 -11.66 1.2097
美元/日圆 123.28 123.15 0.11 3.20 119.68
欧元/日圆 131.75 131.57 0.14 -9.28 144.78
美元/瑞郎 1.0094 1.0091 0.03 1.54 0.9941
英镑/美元 1.5203 1.5198 0.03 -2.38 1.5573
美元/加元 1.3321 1.3328 -0.05 14.66 1.1618
澳元/美元 0.7103 0.7094 0.13 -13.04 0.8168
新西兰元/美元 0.6485 0.6487 -0.03 -16.83 0.7797
澳元/日圆 87.570 87.360 0.24 -10.40 97.750
新西兰元/日圆 79.950 79.890 0.08 -14.49 93.310
英镑/日圆 187.42 187.16 0.14 0.85 186.38
澳元/新西兰元 1.0951 1.0914 0.34 4.60 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 王兴亚/杜明霞/孙国玉；审校 王颖/戴素萍/王丽鑫)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”