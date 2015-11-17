两岸关系：货贸12次协商将于周六在台北举办--台湾经济部

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北11月17日 - 两岸货贸协商单位将在本周六(21日)至23日在台北举办ECFA货品贸易工作小组第12次会议，货品贸易协议进行协商。这是两岸领导人会议后首次两岸重要的货品贸易协商。
两岸领导人于11月初在新加坡首次历史性的会面，当时台湾领导人马英九曾提及希望两岸能加速货品贸易协商的进度。
台湾经济部表示，ECFA货品贸易协议是依据ECFA第3条授权而展开协商之后续协议，自100年2月22日经合会第一次会议启动协商以来，已举行11次工作小组会议。
经济部表示，协商将以讨论市场开放降税安排及协议条文待解决之议题为主，台湾方面将由经济部国际贸易局长杨珍妮、及工业局长吴明机主谈，大陆方面则商务部台港澳司长孙彤主谈。
经济部表示，本次协商将市场开放原则进一步交换意见，包括双方出价及要价平衡；市场开放应以双方产业合作、互补及互惠为目标；双方市场开放内容，宜避免第三方搭便车；另宜考量双方产业市场开放可能对两岸相关产业之冲击等原则。双方依前述原则讨论各自关切产品，并就台湾方面要求之中小企业及传统产业，以及面板、汽车、石化、工具机等我方具出口利益等项目，检视产业利益情况。(完) (记者 高洁如; 审校 黄凯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”