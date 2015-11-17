两岸关系：货贸12次协商将于周六在台北举办--台湾经济部

路透台北11月17日 - 两岸货贸协商单位将在本周六(21日)至23日在台北举办ECFA货品贸易工作小组第12次会议，货品贸易协议进行协商。这是两岸领导人会议后首次两岸重要的货品贸易协商。

两岸领导人于11月初在新加坡首次历史性的会面，当时台湾领导人马英九曾提及希望两岸能加速货品贸易协商的进度。

台湾经济部表示，ECFA货品贸易协议是依据ECFA第3条授权而展开协商之后续协议，自100年2月22日经合会第一次会议启动协商以来，已举行11次工作小组会议。

经济部表示，协商将以讨论市场开放降税安排及协议条文待解决之议题为主，台湾方面将由经济部国际贸易局长杨珍妮、及工业局长吴明机主谈，大陆方面则商务部台港澳司长孙彤主谈。