国际油市：巴黎恐怖袭击提振油价微涨，但市场继续供过于求

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
0032GMT，近月美国原油期货 报每桶41.87美元，较上日收盘涨0.14美元，较上周所及的逾两个月低点上涨1.13美元。
“巴黎恐袭事件后地缘政治风险加大，因此油价料将维持震荡走势，”澳新银行(澳盛银行,ANZ)周二表示，不过补充道受油市仍严重供过于求，油价上涨仍受限。
据美国商品期货交易委员会(CFTC)周一称，截止11月10日一周，基金经理人调降所持美国原油期货和期权净多仓，至三个月最低。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李春喜/孙茉莉; 审校 王兴亚/许娜)
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