全球经济：韩国央行总裁李柱烈称美国12月很可能升息

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透首尔11月17日 - 韩国央行总裁李柱烈周二表示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)下个月很可能开始升息，这表明他认为上周五的巴黎恐怖袭击事件对美国政策影响不大。
李柱烈在商界高管会议上表示，美联储升息将给基本面较弱的新兴经济体以及负债沉重的企业带来压力。
“我们必须谨记，美国开始升息之后新兴经济体随时都有可能陷入危机，”李柱烈表示。他并未指明他认为那些经济体最可能受到严重影响。
“高风险国家财政、货币和其他此类统计数据的薄弱暴露无遗。”(完) (编译 王颖；审校 李爽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”