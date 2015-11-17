全球经济：韩国央行总裁李柱烈称美国12月很可能升息

路透首尔11月17日 - 韩国央行总裁李柱烈周二表示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)下个月很可能开始升息，这表明他认为上周五的巴黎恐怖袭击事件对美国政策影响不大。

李柱烈在商界高管会议上表示，美联储升息将给基本面较弱的新兴经济体以及负债沉重的企业带来压力。

“我们必须谨记，美国开始升息之后新兴经济体随时都有可能陷入危机，”李柱烈表示。他并未指明他认为那些经济体最可能受到严重影响。