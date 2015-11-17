《香港报摘》--其他报纸重要消息11月17日

* 明报：

--大和资本市场研究报告预测，若长江基建 与电能实业 合并失败，电能的股价可能下跌27%，更形容＂所有人都是输家＂。

* 苹果日报：

--中信 （前称＂中信泰富＂）2008年炒卖外滙杠杆式合约账面亏损达155亿港元，证监会就公司及其前高层涉披露虚假或具误导性财务状况资料提讯昨日开审。

* 东方日报：

--哈尔滨银行 拟申请首次公开发行A股，并已获中国证监会受理。

* 星岛日报：

--由长实地产 发展的元朗新楼盘＂世宙＂，近日销售部署迅速展开，公司高级营业经理何家欣表示，售楼书正在准备中，料日内上载，本周内开放示范屋、开价及收票，预计于月内推出市场，而首张价单将按一手例推出约220个单位。

* 文汇报：

--瑞银昨发表报告，预计明年底沪深300指数的目标为3,700点，即较现水平还要低1.7%。报告又指，经济增速放慢，所以将对明年A股上市公司利润增速预测为倒退1%，今年则料有4%盈利增长。（完）