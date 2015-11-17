长江期货：中国期指主力净空持仓增加

周一，A股市场低开高走，沪深两市均以上涨报收。股指期货方面，IC、IF、IH主力合约日收益率分别为2.20%、0.15%、－0.30%。从期指三品种涨跌情况可以看出，周一市场热点向中小盘集中，小盘指数表现很强，而权重板块表现相对较弱。

数据显示，前20名席位在IF1511与IF1512合约上共持买单30,260手、卖单33,402手。主力净空持仓量3,142手，较前一交易日增加462手。主力净空持仓规模为9月18日以来最大，同时净空持仓量单日增量为近两个月最高水平。净空持仓量的增加同时受到主力多方持仓量下降与主力空方持仓量增加的作用。前20席位多方买单较前一交易日下降144手，前20席位空方卖单增加318手。(完)