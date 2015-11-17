长江期货：中国期指主力净空持仓增加

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自11月17日的《期货日报》：
周一，A股市场低开高走，沪深两市均以上涨报收。股指期货方面，IC、IF、IH主力合约日收益率分别为2.20%、0.15%、－0.30%。从期指三品种涨跌情况可以看出，周一市场热点向中小盘集中，小盘指数表现很强，而权重板块表现相对较弱。
数据显示，前20名席位在IF1511与IF1512合约上共持买单30,260手、卖单33,402手。主力净空持仓量3,142手，较前一交易日增加462手。主力净空持仓规模为9月18日以来最大，同时净空持仓量单日增量为近两个月最高水平。净空持仓量的增加同时受到主力多方持仓量下降与主力空方持仓量增加的作用。前20席位多方买单较前一交易日下降144手，前20席位空方卖单增加318手。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”