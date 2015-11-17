《路透晚报》--11月17日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：今年外贸形势比去年更严峻复杂，下行压力加大--商务部

中国商务部周二表示，从当前外贸运行情况看，今年外贸发展面临形势比2014更为严峻复杂，下行压力加大。

--中国经济：编制自然资源资产负债表试点方案发布，内蒙呼伦贝尔等五市先试点

中国国务院办公厅日前印发《编制自然资源资产负债表试点方案》，部署全面加强自然资源统计调查和监测基础工作，坚持边改革实践边总结经验，逐步建立健全自然资源资产负债表编制制度。

--香港数据：8-10月失业率持平于3.3%，连续四个期间处相同水平

香港政府统计处公布，今年8-10月失业率为3.3%，与7-9月持平，且为连续四个期间处于同一水平。

【金融】

--全球金融：中国专家建议构造eSDR超主权货币体系，应对全球流动性困局

中国人民银行金融研究所所长姚余栋指出，有效规则缺失与新技术演进，加剧了现有国际货币体系的内在不稳定，可尝试发行eSDR，构造超主权货币体系，以实现全球流动性的有序供应和管理。

--中国保险：全国社保资金去年缺口逾3,000亿元，年末滚存结余5.16万亿

中国财政部公布的2014全国社会保险基金决算说明显示，在扣除财政补贴及利息等后，去年社保资金缺口超过3,000亿元。去年末全国社会保险基金滚存结余51,635亿元人民币。

【固定收益】

--中国公开市场：逆回购连续七次维持量价不变，资金仍偏松央行稳字当先

中国央行公开市场周二仍维持百亿规模逆回购操作，利率也继续持平，至此逆回购量价已连续七次维持不变；资金面供求总体稳定中仍偏松，在流动性暂无波澜的情况下央行依旧稳字当先。

--新债招标：中国国开行浮息新债及固息增发债定位均低于预期--业内人士

业内人士周二透露，中国国家开发银行上午招标的10年期固息增发债，中标收益率为3.4746%，低于3.50%的市场预测均值；该期债的投标倍数为4.21倍。

--新债招标：大连三至10年专项地方债利率较下限上浮25-29bp--业内人士

业内人士周二透露，中国大连市上午招标的三至10年专项地方债，中标利率分别为3.08%、3.26%、3.44%和3.43%。其中三年和五年较投标下限上浮25个基点(bp)，七年和10年上浮29bp。四期债对应投标倍数为1.84倍、1.73倍、1.55倍和1.46倍。

--中国个股：*ST舜船预计今年继续亏损，其12舜天债存在被暂停上市风险

中国山东山水水泥超短融违约事件余音在耳，江苏舜天船舶股份有限公司又公告称，预计今年可能继续亏损。在此前提下，其所发行的12舜天债可能被暂停上市。

--中国债市动态：现券收益率变动不大，买盘动能不足需关注月底SDR消息

中国银行间债市周二早盘现券收益率和利率互换（IRS）几无变动。交易员称，临近年底机构谨慎心态略占上风，且由于收益率接近短期低点，买盘动能不足；预计短期内收益率仍将延续盘整态势，但需关注月底人民币加入特别提款权（SDR）货币篮子后的影响。

--中国货币市场：隔夜利率持稳七天以上略涨，IPO会有扰动但不足为虑

中国银行间市场周二隔夜回购利率持稳，七及14天期则上涨2-3个基点(bp)。交易员称，目前资金供给充分，即使新股发行重启，对流动性预计也仅会形成短期扰动，整体忧虑不大。

【外汇】

--中国央行：将新加坡RQFII额度扩大至1,000亿元人民币

中国人民银行周二称，经国务院批准，新加坡人民币合格境外机构投资者（RQFII）额度扩大至1,000亿元人民币。

--中国汇市：人民币早盘微跌，监管层入市预期稀释美元指数走高影响

人民币兑美元即期周二早盘微跌，在中间价附近小幅波动，尽管美元指数升至七个月高点。中间价今日结束十连跌，且市场忌惮监管层入市干预的压力，交易偏谨慎，成交清淡。交易员称，昨日离岸人民币急升后在6.4左右有阻力，今日虽未见干预但阻力位仍在，在岸人民币在中间价附近难以回升。

【证券/行业】

--《财经洞察》中国取消预缴款的IPO发行制度改革如何避免暴炒新股重现？

好的新股发行制度无疑是一场对制度安排和技术要求都很高的高难度动作。中国在经历了6月中旬股灾洗历后，近期宣布IPO重启，并取消现行新股申购预先缴款制度，减少打新资金对市场扰动，显示改革朝正确方向再迈一步。

--《焦点》中国PE公司挂牌新三板渐成趋势，融资便利高效企业乐在其中

从中国本土私募九鼎投资和中科招商，到香港的中信资本等，国内私募股权投资基金（PE）正争相挂牌中国新兴柜台市场（OTC）--“新三板”。如同海外的KKR和凯雷等知名PE公司一样，国内PE进行股权融资也开始流行起来。

--中国股市：沪综指冲高回落近收平，中小盘股调整拖累大盘

中国股市沪综指周二冲高回落近收平，成交量明显放大。分析师称，今日大盘高开高走后震荡回落尾盘小幅翻绿，中小盘股出现调整对大盘形成拖累，因IPO重启后首批新股申购将沿用老方法，预计此次将冻结接近1万亿元打新资金，申购日临近对市场资金抽水效应明显。

--路透专访：移动互联时代招行以内容改造零售，逆向挖掘资产端--高管

受利率市场化与经济逆周期的叠加影响，中国银行业传统对公业务日渐式微，做强零售业务成为不少中资银行的转型选择；而素有“零售之王”称号的招商银行正探索打破零售业务作为中介和渠道的局限，加大内容生产以做强资产池，打造轻型银行。

--香港个股：山水水泥称已收集多个筹资偿付境外债务的方案

已向法院提交清盘呈请的中国山水水泥集团有限公司表示，已从公司的顾问和债权人处收集到多个筹集资金以偿付境外债务的方案，倘法院任命共同临时清盘人并实施方案偿还集团债务，董事会将会配合其工作。

--中国能源：初步确认东营齐润化工可使用进口原油220万吨/年--发改委

中国石油和化学工业联合会公示称，其受国家发改委委托组成专家组，对东营齐润化工有限公司申请使用进口原油进行核查评估，初步确认该公司每年可使用进口原油220万吨。

--香港新股：锦州银行重新启动IPO，开始预先推介拟发售逾13亿股H股

据路透周二见到向投资者发出的文件显示，中国城市商业银行--锦州银行重新启动其价值至少7亿美元的香港首次公开发售（IPO），今天开始预先推介，拟发售13.2亿股H股。

--中港个股：中信证券现任董事长王东明将退休，大股东提名新人选

在中信证券高层接连被调查后，这家中国最大券商周二宣布最新人事变动，公司现任董事长王东明将退休，曾担任过公司总经理的张佑君将重返中信证券，被提名为新董事长人选。

--中港个股：工行主承销安哥拉首支主权美元债券，发行金额15亿美元