港报社评：各方应放下小算盘，合力对付极端组织--明报11月17日

极端组织＂伊斯兰国＂（ISIS）在巴黎发动恐怖袭击，使人再次见识到恐怖主义反文明、极端分子手段残酷的一面。国际社会齐声谴责残暴不仁的恐袭，在中东有军事存在的各方＂玩家＂都摩拳擦掌，誓要消灭＂伊斯兰国＂。不过，中东事态极其复杂，各方虽然知道不切除这个毒瘤自身也可能受危害，但是各方除了大局之外还有一己小算盘，实际行动不仅未步调一致，甚或出现相互抵消效果，让极端组织有空间钻营坐大。若各方仍然各谋其事，过去10多年＂愈反愈恐＂不仅无法改变，还不能排除有恶化的可能。

正如14年前＂九一一＂恐袭一样，今次巴黎恐袭，同样会改变世界。当年，美国绕过联合国先后发动了对伊拉克和阿富汗两场战争，虽然军事上以摧枯拉朽之势取得胜利，但是同时强化了与伊斯兰世界的扞格，较＂盖达＂更极端的组织乘势而起。随后，美国在中东推动民主，操作＂阿拉伯之春＂的结果，中东大乱，极端组织趁机壮大，其中发展迅猛的就是＂伊斯兰国＂。因此，＂九一一＂恐袭改变世界之处是美国藉对付恐怖分子之名，显示统率和重塑国际秩序之力，同时使＂文明冲突＂深化和激化，使全球深陷恐怖主义的噩梦之中。

今次巴黎恐袭，视觉上虽然没有纽约世贸中心轰然倒塌的震撼，但是无辜民衆遇害和血迹斑斑，同样使人触目惊心。＂九一一＂被解读为＂盖达＂、拉登与美国的战争，巴黎恐袭则是历经中东战祸与秩序大乱之后，随着数以百万计中东人民颠沛流离，其中以十万计投奔欧洲，在客观上出现了危机溢出中东之势，使人惊觉极端组织和恐怖分子并非遥不可及，而是近在身边。可以肯定的是，那些离开家国、托庇于欧洲的中东难民，绝大多数是奉公守法、只求安身立命的民衆。不过，只要有那么绝少数恐怖分子混杂其间，就足以使人忐忑不安；今次巴黎恐袭，其中有袭击者怀疑有难民身分证件，正好说明恐袭危机之深化与恶化。

极端组织若按10多年发展势头持续下去，国际社会认识到无一个国家可以置身事外，因此都知道必须对付＂伊斯兰国＂，特别是欧洲与阿拉伯乱局地缘接近，更迫切求自保。法国视受袭为＂战争行为＂而加以反击，战机轰炸了＂伊斯兰国＂的指挥所和训练营；由今年1月《查理周刊》遭到极端激进枪手袭击造成12人死亡，到今次巴黎恐袭，法国为了国家安全，完全有理由强力打击极端组织。

另外，一直与军事行动保持距离的德国，有报章评论指为＂恐怖主义正在强迫我们进入第三次世界大战＂；这显示，带头接受大量中东难民的德国，已感受到危机及身，有点按捺不住了。英国正着手寻求推翻国会有关空袭叙利亚的禁令。至于中东局势其他主要＂玩家＂，美国、俄罗斯和中东个别军事强权，都知道局势发展不但关乎切身安全，还涉及在中东的利益，因此对＂伊斯兰国＂的打击，总体已经成为不言而喻的共识。

巴黎恐袭改变世界，首先体现在各方加强军事介入，但是能否奏功，须视乎各方是否统一步调。美国和俄罗斯是中东两大玩家，他们在对付＂伊斯兰国＂存在分歧，美国的目标是趁机要把叙利亚巴沙尔政权一并推翻，俄罗斯则是利用叙利亚现政权为着力支点，因而变相支持巴沙尔。美国总统奥巴马和俄罗斯总统普京趁在土耳其出席G20峰会＂破冰＂，两人在会场休息场地一角对谈了35分钟，其后美方传出双方在对付极端组织的战略基本一致，但是战术上仍有分歧。另外，中东其他国家对待＂伊斯兰国＂也是各怀鬼胎，ISIS之坐大，有分析认为与伊斯兰世界的派别势力竞逐有关，个别国家被认为是＂伊斯兰国＂的金主，目的为改变什叶派主导叙利亚；有关传闻无从证实，不过＂伊斯兰国＂在各方轰炸下仍然愈战愈勇，却是有乖常理。

如今所见，各方的行动止于高空轰炸，无一个国家肯派出地面部队彻底清剿极端组织。若这种情况不改变，看不到从根本上打击＂伊斯兰国＂的可能，反而是狂轰滥炸之下，有可能迫使极端组织的有生力量策划报复，届时或许类似巴黎恐袭的恐怖袭击会在其他地方重演。

印尼有报章报道，＂伊斯兰国＂计划在东南亚建立根据地，并引述马来西亚内政部官员指出，这个极端组织正在马来西亚及印尼招募武器及炸弹专家。报道透露已有逾350名印尼人加入＂伊斯兰国＂，又指日前有疑似＂伊斯兰国＂成员的外国公民进入中苏拉威西省坡苏（Poso）地区招募新血，发展组织。印尼是回教人口最多的国家，若＂伊斯兰国＂在当地或东南亚立足，将是中东噩梦的延伸。可见极端组织、恐怖主义和恐怖分子其实离开东方并不远，若未能把＂伊斯兰国＂压死在中东，则不单欧洲，远东早晚也不会安宁。

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