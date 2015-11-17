港报社评：不容借球赛宣激进暴力--文汇报11月17日

全城瞩目的世界盃亚洲区外围赛港足对国足之战今晚在旺角球场举行。大战前夕，又有一些搞事之徒在网上声言，要在赛场内外搞过激言行。香港是法治之区、安全都会，广大市民绝不认同将足球比赛政治化，更不允许一小撮人利用体育比赛借题发挥，作出违法暴力举动。对于任何损害香港法治安宁的过激暴力行为，政府及社会各界都应该防微杜渐，及时遏止，清除威胁香港安宁的隐患。

港足与国足的赛果，对两队小组出线影响重大，相信两队都会全力以赴，为荣誉而战，上演一场精彩而激烈的比赛。大赛当前，香港球迷撑港足无可厚非，但是若有少数人执迷不悟，不理会香港足总的一再呼吁和提醒，继续在球场内做出针对客队的不文明行为，结果只会损害港队利益；如果有个别人借题发挥，制造事端，在球场内或街头进行暴力冲击，更是反社会、害香港的恶行。体育归体育，政治还政治。体育不应与政治挂鈎，更不应借体育滋生事端，冲击社会和谐，背离体育初衷。如果因为一些别有用心的政客和传媒刻意炒作和挑拨，令一场简单快乐的足球赛变味，添加不必要的政治对抗色彩，乃至成为触发社会冲突的导火线，广大香港市民是不会赞成的。

日前发生的巴黎恐袭震惊世界，港人同声谴责恐怖主义的同时，更在内心珍惜香港的安宁与安全。香港治安良好，市民遵纪守法，是世界最安全的城市之一，这是港人的骄傲，也是香港最重要的资产。香港虽小，却成功举办过多次大型国际盛事，包括东亚运动会、国际橄榄球赛等，从未发生过治安问题，港人的文明有礼赢得全世界好评。但是，去年违法「占中」带来泛政治化的误导，导致少数港人、尤其是年轻人法治观念出现扭曲，不惜以冲击法治的手段来表达诉求，令香港核心价值受到前所未见的动摇，造成极其恶劣的示范效果，留下不容低估的后遗症。

千里之堤，溃于蚁穴。香港法治基础出现细小裂缝，如果不及时堵塞修补，难免会扩散，最终令香港的良好法治荡然无存，激进暴力肆虐为害。目前，大多数港人尊重法治、拒绝暴力。对于任何激进违法行为，不论其打着什么名义，披着什么包装，不论其为表达政治诉求，还是发泄体育情绪，都应坚定依法抵制、遏止，不能任由激进暴力行为坐大蔓延，如同癌细胞一样扩散，吞食社会的健康细胞，摧毁维护法治平安的免疫力，令香港病入膏肓。无论是球迷还是普通市民，应该尊重港人坚持的法治理性价值观，对港队和国足的赛事保持冷静，文明观赛，共同抵制和谴责任何激进暴力言行。

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