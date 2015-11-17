光大期货：铜价冷对巴黎遇袭，再创阶段新低

11月13日晚，法国巴黎遭遇恐怖袭击。由于袭击发生时国内外大部分资本市场已经休市，其影响并未全面扩散至资本市场。发生在欧美地区的恐怖袭击事件有三起，分别是2001年9月11日9·11事件、2004年3月11日西班牙马德里连环爆炸案、2005年7月7日英国伦敦地铁爆炸案。回顾这三起事件后资本市场走势，我们发现如下特征：一是黄金价格明显走强，二是遇袭地区货币贬值，三是原油价格上涨概率大，四是铜价趋势不会发生变化。本次恐怖袭击发生在法国，因此欧元下跌、美元上涨的可能性较大，铜价则可能延续前期弱势，而且可能受美元上涨影响加速下行。