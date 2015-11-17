光大期货：铜价冷对巴黎遇袭，再创阶段新低

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自11月17日的《期货日报》：
11月13日晚，法国巴黎遭遇恐怖袭击。由于袭击发生时国内外大部分资本市场已经休市，其影响并未全面扩散至资本市场。发生在欧美地区的恐怖袭击事件有三起，分别是2001年9月11日9·11事件、2004年3月11日西班牙马德里连环爆炸案、2005年7月7日英国伦敦地铁爆炸案。回顾这三起事件后资本市场走势，我们发现如下特征：一是黄金价格明显走强，二是遇袭地区货币贬值，三是原油价格上涨概率大，四是铜价趋势不会发生变化。本次恐怖袭击发生在法国，因此欧元下跌、美元上涨的可能性较大，铜价则可能延续前期弱势，而且可能受美元上涨影响加速下行。
除了恐怖袭击利空铜价之外，铜市基本面亦支持铜价继续下跌。供应方面，国家统计局数据显示，10月精炼铜产量为69.3万吨，同比增长0.6%，环比增长1.9%。冶炼厂产量增长趋势将在四季度得以延续：一方面，前三季度大量冶炼厂基本完成检修任务，四季度没有大规模的检修计划；另一方面，由于前期检修较多，损失了一定产量，冶炼厂要完成年度产量计划，四季度需要加大力度生产。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”