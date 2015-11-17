《中国报摘》--其他报纸重要消息11月17日

**上海证券报**

--电改配套文件最快本周发布，社会资本参与的机遇和商业模式也逐步清晰。放开发用电计划、建立电力市场和售电侧改革是本轮改革的最大亮点，券商预计将释放改革红利千亿级以上，到2020年全国电力市场初步建设完毕。

--财政部、人力资源社会保障部和国家卫生计生委16日对外公布了关于2914年全国社会保险基金决算的说明，显示2014年全国社会保险基金总收入40,439亿元，年末滚存结余51,635亿元。

--沪深证券交易所近期向各家证券公司下发了首次公开发行股票网上、网下发行实施细则的征求意见稿。意见稿明确网上无效申购由主承销商包销原则。与修订前相比，新规大体延续了此前市值申购的计算规则。

--中国人民银行金融研究所所长姚余栋建议，可跳出陷入困局的现有SDR发行机制，在IMF和成员国的共同努力下，探索建立“全球央行”的机制雏形，并尝试基于数字电子货币规则的创新，即eSDR。

**证券时报**

--在登陆H股一年半后，哈尔滨银行 终将实现此前提出的A+H股上市计划，将登陆上交所。如无意外，哈尔滨银行将成为首家实现“A+H”股上市的城商行。有业内人士预计，哈尔滨银行的首发（IPO）募资规模将突破百亿元。

--证监会网站公告显示，周五召开的发审会工作会议将审核第一创业证券首发（IPO）。这意味着，第一创业证券经过3年备战IPO，只要能顺利通过此次发审会，便能敲响上市的钟声。(完)