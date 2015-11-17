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亚洲 | 2015年 11月 17日 星期二 09:13 BJT

中国新债：农发行周五将增发至多210亿元三期债，期限三、五和10年

路透上海11月17日 - 中国农业发展银行周二公告称，将于本周五(20日)在银行间债市招标增发三期固息金融债，总额不超过210亿元人民币，期限包括三年、五年和10年。

上述三期债分别为该行今年第18期 、第20期 和第五期 的增发债，票面利率依次是3.59%、3.58%和3.97%。

具体发行条款如下：

2015第18期、第20期和第五期增发债

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招标规模上限 均为70亿元

期限/计息方式 3/5/10年固息

招标时间 11月20日下午14:00-15:00

招标方式 单一价格中标(荷兰式)

缴款日 11月24日

起息日 3年：7月17日；5年：8月28日；10年：2月27日

发行期 11月23日-11月24日

上市日 11月26日

基本承销额 无

承揽费 3年：0.05%；5年：0.10%；10年：0.15%

-------------------------------------------------------------(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 吕雯瑾；审校 黄凯)

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