中国新债：农发行周五将增发至多210亿元三期债，期限三、五和10年

路透上海11月17日 - 中国农业发展银行周二公告称，将于本周五(20日)在银行间债市招标增发三期固息金融债，总额不超过210亿元人民币，期限包括三年、五年和10年。

上述三期债分别为该行今年第18期 、第20期 和第五期 的增发债，票面利率依次是3.59%、3.58%和3.97%。