中国新债：农发行周五将增发至多210亿元三期债，期限三、五和10年

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透上海11月17日 - 中国农业发展银行周二公告称，将于本周五(20日)在银行间债市招标增发三期固息金融债，总额不超过210亿元人民币，期限包括三年、五年和10年。
上述三期债分别为该行今年第18期 、第20期 和第五期 的增发债，票面利率依次是3.59%、3.58%和3.97%。
具体发行条款如下：
2015第18期、第20期和第五期增发债
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招标规模上限 均为70亿元
期限/计息方式 3/5/10年固息
招标时间 11月20日下午14:00-15:00
招标方式 单一价格中标(荷兰式)
缴款日 11月24日
起息日 3年：7月17日；5年：8月28日；10年：2月27日
发行期 11月23日-11月24日
上市日 11月26日
基本承销额 无
承揽费 3年：0.05%；5年：0.10%；10年：0.15%
-------------------------------------------------------------(完)
参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 吕雯瑾；审校 黄凯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”