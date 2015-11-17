港报社评：为港队打气须显体育精神--星岛日报11月17日

世界盃外围赛＂中港大战＂今晚在旺角足球场举行，赛果对两队能否晋身亚洲区十二强有决定性影响，单是这个元素，已经足以令球赛气氛白热化，如果有球迷再以＂嘘国歌＂等行为，把政治宣泄带进球场，为本已高涨的情绪火上加油，甚至触发冲突，或令本港球坛进一步受到国际足协处分，有关行为是在损害本港利益。 这轮赛制是四十支球队分为八组，每组首名自动晋级十二强，八组的第二名，就要看得分或得失球筛选四队晋身十二强。本港和中国队所属组别的五支球队，卡塔尔是＂超班马＂，出线权十拿九稳，马尔代夫和不丹则被视为＂鱼腩部队＂，剩下港队和国家队争第二。

现时卡塔尔五战五胜以15分位居榜首，除非其在明年3月分别对中国队和香港队时爆冷输波，否则很有可能出线。香港现时以四胜一和一负得13分排第二，中国则以三胜一和一负得十分排第三，由于中国极有机会明年三月主场赢马尔代夫，不计今晚的赛果，与香港一样得到13分，故此今晚的中港对垒，在晋级机会上出现＂不是你死就是我亡＂的决斗。 30年前港队在北京的＂五一九之战＂，粉碎了当年国家队在世界盃外围赛的晋级希望，触发当地球迷骚乱。上次香港队作客深圳，内地保安极为严密；今次国家队作客香港，本港亦加强了球场保安措施，包括分隔两地球迷的观赛区、出入口和洗手间。警方亦在球场内外加强戒备。 论实力，国家队胜港队一筹，香港今次则有主场之利，大量球迷入场打气，还在多处地点自发搞现场直播，这是六年前港队在东亚运晋身决赛以来，最热闹的场面。港人积极支持港队，理所当然，但要尊重体育精神，避免对客队及其支持者作出侮辱和挑衅的行为。

这一届世界盃外围赛，港队在6月主场分别对不丹和马尔代夫，赛前奏起代表本港的国歌时，有小部分本地球迷喝倒采，国际足协已经向本港足总提出警告。足总在九月港队主场对卡塔尔前，多番呼吁球迷不要嘘国歌，免遭国际足协处分，可惜这类球迷依然故我，还有人向对方卡塔尔队长掷纸包柠檬茶，导致足总被罚5,000瑞士法郎（约4万港元），国际足协还向足总警告，再犯会加重处分。 球迷如果爱护香港和港队，就不宜做出不符合体育精神和不利本港足运的行为。体育竞争贵乎公平竞技，即使交战中的国家，在奥运或世界盃对赛奏起对方国歌，都不会作出侮辱性的行为。虽然球迷的行为，往往反映了大家对自己国家或者地区的支持，但这应该是正面的打气，而不是攻击对方。 因此，今晚如果有人作出＂嘘国歌＂等挑动政治矛盾的行为，无论大家政治立场如何，都应该基于体育精神，不作和应，不让政治凌驾体育，展现港人高质素的一面，让全体球迷都能够开开心心，以正面情绪看一场精采球赛。

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