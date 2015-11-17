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亚洲 | 2015年 11月 17日 星期二 09:15 BJT

然卡实业：美豆丰收，后市国内豆粕市场面临较大压力

以下内容节选自11月17日的《期货日报》：

随着美国大豆收割接近尾声，丰产已成定局，国际大豆市场疲软自然影响到我国进口大豆和豆粕市场。国内生猪价格自高位回落，且养殖存栏量维持低位，豆粕消费难以得到改善，而11-12月进口大豆集中到港，后市国内豆粕市场面临较大压力。

　　整体来看，美国大豆丰收以及国内进口大豆集中到港，将使得国内豆粕遭遇供应压力，而养殖消费方面依旧疲软也抑制豆粕价格。此外，我国进口大豆成本长期处于2,800元/吨附近，大豆压榨仍有利可图，于是，豆粕价格自然呈现偏弱状态。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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