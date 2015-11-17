然卡实业：美豆丰收，后市国内豆粕市场面临较大压力

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自11月17日的《期货日报》：
随着美国大豆收割接近尾声，丰产已成定局，国际大豆市场疲软自然影响到我国进口大豆和豆粕市场。国内生猪价格自高位回落，且养殖存栏量维持低位，豆粕消费难以得到改善，而11-12月进口大豆集中到港，后市国内豆粕市场面临较大压力。
整体来看，美国大豆丰收以及国内进口大豆集中到港，将使得国内豆粕遭遇供应压力，而养殖消费方面依旧疲软也抑制豆粕价格。此外，我国进口大豆成本长期处于2,800元/吨附近，大豆压榨仍有利可图，于是，豆粕价格自然呈现偏弱状态。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”