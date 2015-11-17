国都期货：钢材利润改善，钢强矿弱格局已经逆转

以下内容节选自11月17日的《期货日报》：

上周，黑色品种铁矿石与焦煤周线收阳，螺纹钢与焦炭阴跌。从跌幅来看，螺纹钢跌幅达到1.95%，同样收跌的焦炭跌幅仅为0.77%。整体来看，受钢厂开工率企稳影响，钢材价格强于原材料价格的情况发生了变化。

自10月底开始，在铁矿石价格不断下降的情况下，螺纹钢现货价格相对坚挺，在10月底与11月初螺纹钢价格甚至出现小幅上涨。受“钢强矿弱”格局影响，钢厂盈利情况有所好转，上周全国钢厂盈利比例继续回升至8.59%，河北地区钢厂结束了此前连续两周的全行业亏损，盈利钢厂比例回升至1.37%。盈利改善使得钢厂减产步伐有所放缓。

钢材利润改善影响下，钢厂开工率有所企稳，前期钢强矿弱的格局已经逆转。(完)

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