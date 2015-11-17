西南期货：需求萎缩减产有限，上海螺纹钢将延续探底进程

以下内容节选自11月17日的《期货日报》：

经过11月上旬的止跌反弹后，近日螺纹钢期货价格再度破位下跌，创出历史新低。我们认为，在需求萎缩、出口下降、减产有限的背景下，螺纹钢期货仍将延续探底进程。

由于房地产行业投资和基础设施建设投资增速均有所下滑，螺纹钢内需进一步萎缩，而出口量的环比剧降表明外需也不乐观，需求端的下降对螺纹钢价格构成压制。另外，从各项数据来看，钢厂的减产力度有限，螺纹钢的供给压力仍存。我们由此认为，后市螺纹钢期货价格将继续探底。(完)

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