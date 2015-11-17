西南期货：需求萎缩减产有限，上海螺纹钢将延续探底进程

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自11月17日的《期货日报》：
经过11月上旬的止跌反弹后，近日螺纹钢期货价格再度破位下跌，创出历史新低。我们认为，在需求萎缩、出口下降、减产有限的背景下，螺纹钢期货仍将延续探底进程。
由于房地产行业投资和基础设施建设投资增速均有所下滑，螺纹钢内需进一步萎缩，而出口量的环比剧降表明外需也不乐观，需求端的下降对螺纹钢价格构成压制。另外，从各项数据来看，钢厂的减产力度有限，螺纹钢的供给压力仍存。我们由此认为，后市螺纹钢期货价格将继续探底。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”