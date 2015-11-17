光大期货：大连鸡蛋期货远期供给压力加大

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自11月17日的《期货日报》：
周一鸡蛋期货延续近强远弱特点，鸡蛋1605合约早盘快速下行，期价最低下探至3,337元/500千克。其后，鸡蛋1605合约下跌拖累鸡蛋近月合约跟跌，截至当日收盘，鸡蛋1601合约下跌67元/500千克，跌幅为1.77%。伴随着鸡蛋1605合约的快速下跌，鸡蛋1605合约和1,609合约价差扩大至478元/500千克。
鸡蛋主力1605合约周一增仓下行，当日鸡蛋1601合约减仓10,192手，1605合约增仓10,688手。伴随着鸡蛋1601合约向1605合约移仓换月，鸡蛋1605合约压力不断加大。在基本面和资金面的压力下，鸡蛋1605合约成为大商所农牧类品种中的领跌品种。（完）
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”