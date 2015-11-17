光大期货：大连鸡蛋期货远期供给压力加大

以下内容节选自11月17日的《期货日报》：

周一鸡蛋期货延续近强远弱特点，鸡蛋1605合约早盘快速下行，期价最低下探至3,337元/500千克。其后，鸡蛋1605合约下跌拖累鸡蛋近月合约跟跌，截至当日收盘，鸡蛋1601合约下跌67元/500千克，跌幅为1.77%。伴随着鸡蛋1605合约的快速下跌，鸡蛋1605合约和1,609合约价差扩大至478元/500千克。

鸡蛋主力1605合约周一增仓下行，当日鸡蛋1601合约减仓10,192手，1605合约增仓10,688手。伴随着鸡蛋1601合约向1605合约移仓换月，鸡蛋1605合约压力不断加大。在基本面和资金面的压力下，鸡蛋1605合约成为大商所农牧类品种中的领跌品种。（完）

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