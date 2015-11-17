台湾汇市：台币盘初走升，台股上涨及韩元升外资买汇力道减弱

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北11月17日 - 台币兑美元 周二盘初实质汇价走升。交易员指出，在台股大涨及韩元走扬等因素带动，早盘台币实质汇价亦呈升值走势，且升破32.800价位。
他们表示，随着美股走涨，包含台股等亚洲股市均摆脱巴黎恐攻阴霾止跌走涨，早盘外资亦未再大举汇出，台币贬值压力暂解。
〞早上没有感觉到外资买汇力道，台币止贬走升。〞一位大型商银交易员说。
他指出，随着台股止跌大涨，早盘外资买盘明显缩手，但进口商忧心台币再贬，趁升值之际买入美元；出口商则惜售美元，料要到32.800以上才会抛出美元。
本地时间10:06，台股加权指数 涨2.01%；韩元 在1,168.9，上日收在1,174.1。
台币早盘实质交易区间落在32.765-32.790；上日在32.782-32.870。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，一个月期美元/台币换汇点溢价幅度较上日微幅缩减；目前一个月美元/台币远汇 报32.792/32.842，上日收在32.850。
美元周二亚洲盘初持于七个月高点附近，投资者的关注焦点从巴黎恐怖袭击事件转向美联储下月升息预期增强方面。美元指数 小升至99.401，靠近上周美国公布意外强劲就业数据后触及的七个月高点99.504。
交易员预测今日实质交易区间：
• 32.750-32.800
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--《焦点》G20领导人坚持经济额外增长2%的目标，尽管阻力重重 (完) (记者 罗两莎 ；审校 黄凯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”