台湾汇市：台币盘初走升，台股上涨及韩元升外资买汇力道减弱

路透台北11月17日 - 台币兑美元 周二盘初实质汇价走升。交易员指出，在台股大涨及韩元走扬等因素带动，早盘台币实质汇价亦呈升值走势，且升破32.800价位。

他们表示，随着美股走涨，包含台股等亚洲股市均摆脱巴黎恐攻阴霾止跌走涨，早盘外资亦未再大举汇出，台币贬值压力暂解。

〞早上没有感觉到外资买汇力道，台币止贬走升。〞一位大型商银交易员说。

他指出，随着台股止跌大涨，早盘外资买盘明显缩手，但进口商忧心台币再贬，趁升值之际买入美元；出口商则惜售美元，料要到32.800以上才会抛出美元。

本地时间10:06，台股加权指数 涨2.01%；韩元 在1,168.9，上日收在1,174.1。

台币早盘实质交易区间落在32.765-32.790；上日在32.782-32.870。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，一个月期美元/台币换汇点溢价幅度较上日微幅缩减；目前一个月美元/台币远汇 报32.792/32.842，上日收在32.850。

美元周二亚洲盘初持于七个月高点附近，投资者的关注焦点从巴黎恐怖袭击事件转向美联储下月升息预期增强方面。美元指数 小升至99.401，靠近上周美国公布意外强劲就业数据后触及的七个月高点99.504。

交易员预测今日实质交易区间：

• 32.750-32.800

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