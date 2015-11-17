《全球重要经济事件一览表》--11月17日-11月24日

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11月17日(二)

纽约--美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事鲍威尔在Clearing House年会上讲话(1735)。

纽约--美国财政部副部长拉斯金在Clearing House年会上讲话(1245)。

维也纳--奥地利央行总裁诺沃特尼发表讲话(0730)。

维也纳--奥地利央行总裁诺沃特尼和奥地利财长谢林发表讲话(1300)。

伦敦--爱尔兰央行总裁霍诺汉在伦敦政经学院演讲(1830)。

伦敦--英国央行副总裁贝利在英国议会财政委员会听证会上发言(1000)。

悉尼--澳洲央行公布11月会议记录(0030)。

法兰克福--欧洲央行执委劳滕施莱格在关于银行业监管和风险管理的会议上发言(0900)。

法兰克福--德国央行委员会成员Andreas Dombret参加小组讨论，主题为“2016年欧盟银行业管理局(EBA)压力测试--有何期待？”(1415)。

斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁Cecilia Skingsley在一次研讨会上谈论货币政策。

挪威卑尔根市--挪威央行总裁奥尔森在卑尔根工商总会发表演说。

悉尼--澳洲央行助理总裁德贝尔发表讲话(2130)。

11月18日(三)

纽约--克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特、纽约联储总裁杜德利、亚特兰大联储总裁洛克哈特参加“美联储展望”讨论会(1300)。

休斯顿--达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)在休斯顿大学主办的活动上发表讲话，主题为“讨论经济形势和美联储政策”(1700)。

华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布10月政策会议记录(1900)。

东京--日本央行货币政策会议(至11月19日)。

法兰克福--欧洲央行管委会会议，没有宣布利率决定的计划。

法兰克福--欧洲央行执委会成员莫尔许在有关欧央行新证券清算系统的会议上发表主旨演讲(0800)。

法兰克福--德国央行委员Carl-Ludwig Thiele发表讲话(0830)，参加关于银行业成功经济模式的小组讨论(1030)。

法兰克福--欧洲央行执委劳滕施莱格(Sabine Lautenschlaeger)在国际金融协会(IIF)关于欧洲银行业联盟的讨论会上发言(1830)。

斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁Martin Floden参加SvD金融论坛，谈论经济形势。

11月19日(四)

亚特兰大--美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在DeKalb商会主办的“2016年经济前景与金融影响”活动中致辞(1630)。

东京--日本央行宣布利率决定(0200)。

法兰克福--欧洲央行公布10月政策会议的会议记录(1230)。

伦敦--英国央行副总裁布罗德班特在路透新闻人物(Reuters Newsmaker)活动上发表演讲(0900)。

法兰克福--德国央行总裁魏德曼在一次论坛上致欢迎词(0830)。

法兰克福--欧洲央行首席经济学家普雷特在面向机构投资者的活动上发言(0830)。

法兰克福--欧洲央行执委科尔在央行政策研讨会上发言，主题为“债务负担、宏观经济调整和欧洲经济暨货币联盟(EMU)经济治理：欧元区面临的挑战”(0830)。

法兰克福--德国央行副总裁Claudia Buch就“宏观数据与以证据为基础的政策”发表讲话(1000)。

斯德哥尔摩--瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)发表主题为“从央行角度看楼市及家庭债务”的演讲(1205)。

慕尼黑--德国央行委员Joachim Nagel就金融市场变化发表讲话(1700)。

11月20日(五)

美国史密斯堡--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德就经济和货币政策发表讲话(1400)。

巴黎--欧洲央行管委维勒鲁瓦德加洛(Francois Villeroy de Galhau)就打击保险行业洗钱行为发表讲话(0800)。

法兰克福--欧洲央行总裁德拉吉在2015年欧洲银行业会议上发表讲话(0800)；欧洲央行执委普雷特在同一会议上发表讲话(2015)。

法兰克福--欧洲央行执委科尔在主持主题为“实现真正的欧洲货币联盟”的欧洲央行会议(0815)。

法兰克福--德国央行副总裁Claudia Buch在第三届国际货币基金组织(IMF)统计论坛上发言(1000)。

法兰克福--欧洲央行执委普雷特就公共及民间债务负担发表讲话(1000)。

法兰克福--德国央行总裁魏德曼发表主题为“如何解决欧元区的经济挑战？”的演说(1015)。

法兰克福--德国财政部长朔伊布勒在欧洲银行业会议上发言(1015)。

法兰克福--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧就“资本市场联盟”发表讲话(1300)。

11月21日(六)

美国伯克利--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯参加主题为“美国货币政策发展”的小组讨论(1800)。

伯克利--欧洲央行执委科尔在加州大学进行演说(1930)。

11月23日(一)

斯德哥尔摩--瑞典央行执委会召开会议，不讨论利率议题。

法兰克福--法律与金融学院举办银行文化和道德会议。演讲嘉宾包括纽约联储执行副总裁Alberto Musalem、德国央行委员Andreas Dombret、欧洲央行银行监管委员会主席努伊。

布鲁塞尔--欧元区财长会议，讨论欧盟执委会对各国2016年预算草案的评估。

11月24日(二)

加拿大里贾纳--加拿大央行副总裁Lynn Patterson发表演说(2015)。

巴黎--法国央行新任总裁维勒鲁瓦德加洛(Francois Villeroy de Galhau)召开关于20欧元面值新钞的记者会(1030)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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