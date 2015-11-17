中国货币市场：隔夜利率持稳七天以上略涨，IPO会有扰动但不足为虑

路透上海11月17日 - 中国银行间市场周二隔夜回购利率持稳，七及14天期则上涨2-3个基点(bp)。交易员称，目前资金供给充分，即使新股发行重启，对流动性预计也仅会形成短期扰动，整体忧虑不大。

北京一券商交易员表示，“现在整体都不紧张，即使用信用债借问题也不大。”

他并指出，首批仍采用资金认购的新股发行，有可能增加七天等稍长期限资金需求。不过就现有供给和央行维稳态度来看，资金价格不致有过大波动。

继宣布将重启A股首次公开发行(IPO)后，证监会本周三将召开发审委工作会议，还有84家拟上市公司公布A股预披露材料。这是在国内新股发行停顿四个多月后，证监会首次召开发审会及公布预披露材料。

公开市场方面，今日仍维持百亿规模逆回购操作，利率也继续持平，至此逆回购量价已连续七次维持不变；资金面供求总体稳定中仍偏松，在流动性暂无波澜的情况下央行依旧稳字当先。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.7672 1.7687 -0.15

七天 2.3093 2.2777 +3.16

14天 2.6192 2.5934 +2.58

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.0100 0.4400 +157.00

七天 2.2450 1.7200 +52.50

14天 2.5200 2.3800 +14.00

回购定盘利率

其中:隔夜 1.7800 1.7600 +2.00

七天 2.3300 2.3000 +3.00

14天 2.6500 2.6000 +5.00

Shibor

其中:隔夜 1.7820 1.7840 -0.20

七天 2.2780 2.2790 -0.10

三个月 3.0400 3.0380 +0.20