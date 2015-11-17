台湾债市：10年债殖利率盘初量缩微扬，多空缩手倾向在区间来回操作

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北11月17日 - 台湾10年104/12期公债 殖利率周二早盘量缩微扬。交易员指出，由于台债殖利率来到相对低位，多方追价意愿并不热衷，但考量银行间资金偏滥、缺券情形严重，空方也不愿在此时躁进拱高利率让银行作收渔翁之利，令台债殖利率维持狭幅区间整理格局。
他们表示，银行间资金水位高涨仍有补券需求，持续在市场上买进短年期公债，致五年期以下公债殖利率仍有趋跌的压力，但五年券104/13殖利率上日趋近0.75%的波段低位，追价力道明显转弱，显示短券殖利率也暂难跳脱既有区间盘整的态势。
〞早上还是很安静。〞一位大型证券交易员说。
本地时间10:12时，五年券104/13期 暂无成交纪录；10年券104/12期殖利率则走高0.41个基点成交在1.1879%，成交量为6.5亿。
交易员预估，今日104/13期殖利率区间在0.755-0.775%；104/12期则在1.18-1.195%。
本地时间10:11时，台股加权指数 涨2.02%，报8,463.04点，重回季线上方。
美国公债价格周一大致持稳，投资者仍认为，美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在12月加息，周五巴黎恐怖袭击后投资者预期的追捧公债避险势头减弱。指标10年期公债 价格上涨3/32，收益率报2.27%，较上周五尾盘的2.28%略降。
最新相关报导链接：
--美国债市：公债价格持稳，美联储12月仍可能加息
--《焦点》G20领导人坚持经济额外增长2%的目标，尽管阻力重重 (完) (记者 詹静宜 审校 黄凯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”