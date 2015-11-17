台湾债市：10年债殖利率盘初量缩微扬，多空缩手倾向在区间来回操作

路透台北11月17日 - 台湾10年104/12期公债 殖利率周二早盘量缩微扬。交易员指出，由于台债殖利率来到相对低位，多方追价意愿并不热衷，但考量银行间资金偏滥、缺券情形严重，空方也不愿在此时躁进拱高利率让银行作收渔翁之利，令台债殖利率维持狭幅区间整理格局。

他们表示，银行间资金水位高涨仍有补券需求，持续在市场上买进短年期公债，致五年期以下公债殖利率仍有趋跌的压力，但五年券104/13殖利率上日趋近0.75%的波段低位，追价力道明显转弱，显示短券殖利率也暂难跳脱既有区间盘整的态势。

〞早上还是很安静。〞一位大型证券交易员说。

本地时间10:12时，五年券104/13期 暂无成交纪录；10年券104/12期殖利率则走高0.41个基点成交在1.1879%，成交量为6.5亿。

交易员预估，今日104/13期殖利率区间在0.755-0.775%；104/12期则在1.18-1.195%。

本地时间10:11时，台股加权指数 涨2.02%，报8,463.04点，重回季线上方。

美国公债价格周一大致持稳，投资者仍认为，美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在12月加息，周五巴黎恐怖袭击后投资者预期的追捧公债避险势头减弱。指标10年期公债 价格上涨3/32，收益率报2.27%，较上周五尾盘的2.28%略降。

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