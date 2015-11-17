日本股市：早盘反弹且各类股普涨，美元上扬提振出口股

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
“投资者认为，长期而言，巴黎袭击事件对全球经济产生影响不大，”大和证券资深技术分析师Hikaru Sato称，“将来事态的进展或许会给市场带来影响，但现在市场普遍看法是，此次袭击事件对股市的影响有限。”
法国总统奥朗德周一呼吁美国和俄罗斯加入摧毁伊斯兰国的全球性联盟中，并宣布一连串打击法国境内恐怖主义的措施。
与此同时，市场已经将关注焦点转回对美国联邦储备理事会(美联储/FED)最早12月将升息的预期上。
交易商称，鉴于美联储政策意向已相当明确，一些投资者可能对升息决定反应平静，但也有些人担人，美国升息可能令新兴市场出现不可避免的动荡。
“股市、汇市以及美国利率期货已对升息预期有一定程度的消化，但另一方面，新兴市场的前景却难以估测，”摩根大通资产管理执行董事与经济学家Yoshito Sakakibara表示，并称市场目前将可能随美联储动向相关新闻波动。
Fujikura 早盘收涨9.58%，涨幅排名大盘第二位，此前野村证券将该股评级由“中性”上调至“买进”。
东证股价指数 涨1.1%至1,589.25点，JPX-日经400指数 涨1.2%至14,324.73点。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”