日本股市：早盘反弹且各类股普涨，美元上扬提振出口股

“投资者认为，长期而言，巴黎袭击事件对全球经济产生影响不大，”大和证券资深技术分析师Hikaru Sato称，“将来事态的进展或许会给市场带来影响，但现在市场普遍看法是，此次袭击事件对股市的影响有限。”

法国总统奥朗德周一呼吁美国和俄罗斯加入摧毁伊斯兰国的全球性联盟中，并宣布一连串打击法国境内恐怖主义的措施。

与此同时，市场已经将关注焦点转回对美国联邦储备理事会(美联储/FED)最早12月将升息的预期上。

交易商称，鉴于美联储政策意向已相当明确，一些投资者可能对升息决定反应平静，但也有些人担人，美国升息可能令新兴市场出现不可避免的动荡。

“股市、汇市以及美国利率期货已对升息预期有一定程度的消化，但另一方面，新兴市场的前景却难以估测，”摩根大通资产管理执行董事与经济学家Yoshito Sakakibara表示，并称市场目前将可能随美联储动向相关新闻波动。

Fujikura 早盘收涨9.58%，涨幅排名大盘第二位，此前野村证券将该股评级由“中性”上调至“买进”。