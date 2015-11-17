表格：10月31日止日本生胶库存下降3.6%至11,070吨

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透东京11月17日 - 日本橡胶贸易协会周二公布的数据显示，日本10月31日止的生胶库存为11,070吨，较10月20日下降3.6%。
以下为分类库存数据(单位:吨):
种类 10月31日 10月20日 10月10日 9月30日 9月20日 9月10日
生胶 11,070 11,484 11,443 11,997 12,184 12,532
天然乳胶 284 274 285 278 268 275
合成胶(固体) 1,192 1,247 1,112 1,123 1,126 1,068
合成乳胶(D.R.C.) 34 34 40 40 40 40
(完)
(编译 王兴亚；审校 孙茉莉)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”