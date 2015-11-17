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亚洲 | 2015年 11月 17日 星期二 11:11 BJT

表格：10月31日止日本生胶库存下降3.6%至11,070吨

路透东京11月17日 - 日本橡胶贸易协会周二公布的数据显示，日本10月31日止的生胶库存为11,070吨，较10月20日下降3.6%。

以下为分类库存数据(单位:吨):

种类 10月31日 10月20日 10月10日 9月30日 9月20日 9月10日

生胶 11,070 11,484 11,443 11,997 12,184 12,532

天然乳胶 284 274 285 278 268 275

合成胶(固体) 1,192 1,247 1,112 1,123 1,126 1,068

合成乳胶(D.R.C.) 34 34 40 40 40 40

(完)

(编译 王兴亚；审校 孙茉莉)

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