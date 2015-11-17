香港个股：中国海外子公司将发行高至80亿元人民币公司债券

路透香港11月17日 - 中国大型房地产商--中国海外发展 周二称，其内地注册全资附属公司中海地产获中国证监会批准发行不超过80亿元人民币公司债券，分为六年期及七年期两个品种，询价利率分别为2.9-3.7%及3.3-4.1%。

据中海地产刊载于上海证券交易所的发行文件，该公司将一次发行最多80亿元公司债券，发行人主体及体期债券信用评级均获联合信用评级有限公司评定为为＂AAA＂。

债券分为两个品种，第一种为六年期规模60亿元，附第三年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；第二种为七年期规模20亿元，附第五年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

六年期及七年期债券询价利率分别为2.9-3.7%及3.3-4.1%，最终票面利率将根据簿记建档结果确定。

发行人将于周三（18日）以簿记建档方式向网下投资者进行利率询价，并在周四在上交所公告最终利率。

中银国际为是次债券发行的主承销商。

中海地产表示，发债主要目的在于拓宽公司融资渠道，优化债务期限结构，增加中长期负债比例。集资所得其中约14亿元用于偿还今年底至明年初到期的银行贷款，余款用于补充流动资金。

另一家国企背景的内房公司--远洋地产 上月中完成发行六年期20亿元的公司债，票面利率为3.85%，其8月中完成发行的七年期公司债票面利率则为4.15%。发行人及其公司债的评级亦为＂AAA＂。 （完）

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