中国债市动态：现券收益率变动不大，买盘动能不足需关注月底SDR消息

路透北京11月17日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率和利率互换（IRS）几无变动。交易员称，临近年底机构谨慎心态略占上风，且由于收益率接近短期低点，买盘动能不足；预计短期内收益率仍将延续盘整态势，但需关注月底人民币加入特别提款权（SDR）货币篮子后的影响。

他们并表示，目前收益率水平相对较低，在年底大部分机构已完成全年目标的情况下对市场吸引力降低；不过中长期来看，经济企稳信号仍然迷茫，收益率下行空间犹在。

“（收益率）跟昨天差不多，变化不是很大，盘中波动也很小，现在也没什么新消息刺激。”北京一银行交易员说，“相对来说given（卖盘）多一点，taken（买盘）没那么积极，但成交基本上都是平价成交的。”

他并表示，预计本周变化不会太大，需要关注月底人民币加入SDR的消息；短期来看，收益率水平已处于一个相对低位，但从大周期来看，由于国内生产总值(GDP)增速仍将向下，所以收益率下行空间还是比较大。

国际货币基金组织（IMF）总裁拉加德表态支持本月底将人民币纳入特别提款权（SDR）篮子后，中国央行对此回应称，赞赏IMF工作人员有关人民币加入SDR的分析和建议，中方期待并尊重11月30日执董会讨论的结果。

目前市场普遍预期人民币将顺利加入SDR。“目前看加入（SDR）概率极大了，但如果消息真出来，我觉得还是会刺激一下的，收益率可能会往下冲一下。”上述交易员说。

10年期国债活跃券150023最新报价 在3.1580%/3.10%，上日尾盘为3.16%/3.1150%；10年期国开债150218券最新报价 在3.5350%/3.50%，上日为3.54%/3.52%。