香港新股：锦州银行重新启动IPO，开始预先推介拟发售逾13亿股H股

路透香港11月17日 - 据路透周二见到向投资者发出的文件显示，中国城市商业银行--锦州银行重新启动其价值至少7亿美元的香港首次公开发售（IPO），今天开始预先推介，拟发售13.2亿股H股。

文件显示，锦州银行的IPO股份相当于经扩大后股本约24%，其中90.9%为新股，9.1%为旧股；国际配售与公开发售的比例为9:1。建银国际担任独家保荐人，联席全球协调人及账簿管理人包括巴克莱、野村、招银国际以及中信建投国际。

据汤森路透旗下IFR稍早报导，锦州银行IPO规模达7-8亿美元，如果推介反应正面，该行可能于下周一开始路演以接受机构投资者认购。

报导并称，锦州银行原本计划于6月启动IPO，但被迫延迟，原因是联交所就锦州银行向汉能薄膜发电 母公司汉能集团一笔超过10亿美元贷款提出问题。

据锦州银行10月中重新提交的上市申请文件显示，该行主要因分类为应收款项的债务证券类投资而面临一个特定最终集团借款人的信贷风险，该借款人内一间香港上市公司自5月起一直被证监会调查及停牌，导致抵押予该行作抵押品的股份价值存在不确定因素。

锦州银行已通过向两家中国金融机构（均为独立第三方）出售以及接受提早偿还部分款项，降低相关风险敞口。截至10月7日，锦州银行涉及该借款人的受益权转让计划的投资结余为36.93亿元，6月末则为94.61亿元。

锦州银行表示，由于投资结余款项全部由该行发行予该借款人成员的存款证总额37亿元作全面抵押，因此并无计入该行的信贷风险净额。

锦州银行前身为锦州城市合作银行，于1997年成立，包括银川宝塔、锦州市财政局在内的前十大股东合占上市前约39%的股份。截至今年中锦州银行共有178家营业网点，除锦州外地域遍及渖阳、大连、北京、天津及哈尔滨。

锦州银行业务重点放在中小企业，根据“三小”战略为小企业、小商舖及小零售摊位提供小额贷款和其他金融服务。于2012-14年三个年度，该行录得净利息收入分别为32.5亿、38.2亿及56.3亿元，净利润11.7亿、13.6亿及21.2亿元。

今年上半年，该行的净利息收入以及净利润分别为44.4亿及14.4亿元，同比增长100%及58%；同期净息差3.16%，上年同期则为2.24%。