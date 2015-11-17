中国汇市：人民币早盘微跌，监管层入市预期稀释美元指数走高影响

* 人民币早盘微跌敛于中间价附近

* 中间价结束十连跌

* 美指走高但离岸人民币承压未跌

* 市场谨慎观望，监管层干预仍高悬于顶

路透北京11月17日 - 人民币兑美元即期 周二早盘微跌，在中间价附近小幅波动，尽管美元指数升至七个月高点。中间价今日结束十连跌，且市场忌惮监管层入市干预的压力，交易偏谨慎，成交清淡。交易员称，昨日离岸人民币急升后在6.4左右有阻力，今日虽未见干预但阻力位仍在，在岸人民币在中间价附近难以回升。

他们指出，今日虽然美指走高，但人民币并未明显走跌，因市场预期监管层冀望人民币境内外点差不能太大，市场仍存干预预期。短期市场走势主要看央行的意愿、美元指数以及SDR决议。

“今天都看境外，看看央行会不会砸境外。这两天做空（美元）的意愿会强一些，但是也不见效，毕竟境内买（美元）的人多。”一股份行交易员说。

他并指出，最近境内外点差扩大会令套利增多。“不仅是外资行自营盘，连客户都在套利。远掉加点没法做，那就只能做境内外套利。”该交易员表示。

随着人民币加入SDR的决议日期临近，人民币国际化时有新动作。中国人民银行周二称新加坡人民币合格境外机构投资者（RQFII）额度扩大至1,000亿元人民币；周一亦宣布与土耳其央行续签双边本币互换协议，互换规模扩大至120亿元人民币/50亿土耳其里拉。

北京时间11:58，人民币兑美元 即期报6.3751元，上日收报6.3724元。今日人民币兑美元中间价 报6.374元，上日中间价为6.375元。人民币兑美元即期成交额 为57.87亿美元，上日半日为55.38亿美元。

全球汇市方面，美元周二在亚洲盘升至七个月高点，投资者的关注焦点从巴黎恐怖袭击事件转向日益升温的美国联邦储备理事会(美联储/FED)下月升息预期。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.5685元, 上日尾盘为6.5675元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.3996/6.4005元, 上一交易日尾盘报6.4002元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.3725。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。