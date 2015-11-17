路透基点：有三家银行加入Tycoon Construction项目融资贷款--TRLPC

路透香港11月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，有三家银行已加入Tycoon Construction Co Ltd 80亿台币(2.46亿美元)的四年半项目融资交易，以最高等级参贷。

这三家银行分别是彰化商业银行、兆丰国际商业银行与台湾中小企业银行，承贷总额超过40亿台币，与原先的牵头行台湾银行和额度代理行台湾合作金库银行共享牵头行兼簿记行头衔。

消息人士称，其他银行正处于参贷的最终审批阶段，将以较低等级加入。贷款定于12月中旬举行签约。

该定期贷款分为两部分：A部分42亿台币用于购买土地，B部分38亿台币用于为一项物业项目提供支持。A、B部分贷款利率分别较一年期邮政储蓄利率加码175和200个基点。