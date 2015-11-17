路透基点：有三家银行加入Tycoon Construction项目融资贷款--TRLPC

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港11月17日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，有三家银行已加入Tycoon Construction Co Ltd 80亿台币(2.46亿美元)的四年半项目融资交易，以最高等级参贷。
这三家银行分别是彰化商业银行、兆丰国际商业银行与台湾中小企业银行，承贷总额超过40亿台币，与原先的牵头行台湾银行和额度代理行台湾合作金库银行共享牵头行兼簿记行头衔。
消息人士称，其他银行正处于参贷的最终审批阶段，将以较低等级加入。贷款定于12月中旬举行签约。
该定期贷款分为两部分：A部分42亿台币用于购买土地，B部分38亿台币用于为一项物业项目提供支持。A、B部分贷款利率分别较一年期邮政储蓄利率加码175和200个基点。
偿还计划表将取决于项目的销售进展情况。土地和物业项目构成担保品，借款人董事长任担保人。(完) (编译 刘秀红；审校 张荻)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”