中港个股：工行主承销安哥拉首支主权美元债券，发行金额15亿美元

路透北京11月17日 - 以资产计中国最大银行--工商银行 周二表示，该行全资子公司工银国际以联席账簿管理人和联席牵头经办人，成功发行安哥拉共和国10年期15亿美元主权债券。工银国际是此次主权美元债券发行中唯一的亚洲承销商。

工商银行新闻稿介绍，本次发行也是安哥拉首次在国际金融市场发行主权债券，同时也是非洲撒哈拉以南地区非投资级主权国家最大规模的单笔首次债券发行之一。

工行表示，工银国际在合理披露风险因素的基础上充分体现安哥拉国家的主权信用水平，并协助发行人在美联储暂缓加息后选择了有利的发行窗口；本次发行实现近五倍的认购量。

工行指出，本次债券募集资金将用于安哥拉国内多个水利、能源及公路项目的建设，有效拓展了安哥拉政府的融资渠道。