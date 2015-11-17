台湾财政：立法院通过废除证所税相关条文

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北11月17日 - 台湾立法院周二院会通过国民党团所得税法部分条文修正草案，通过了删除其中〞课征证所税〞相关的条文；惟台股 盘初受美股大涨带动，此消息对股市盘中激励不大。
删除证所税在立法院通过之后不久，本地时间1237，台股涨升1.78%，但盘初一度升逾2%。
今日午间立法院三读通过了国民党团版本的所得税法修正案，国民党团在人数的优势下，通过了党团的版本，原本将在明年1月1日实施的证所税条文已被删除。(完) (记者 高洁如; 审校 黄凯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”