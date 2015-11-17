台湾财政：立法院通过废除证所税相关条文

路透台北11月17日 - 台湾立法院周二院会通过国民党团所得税法部分条文修正草案，通过了删除其中〞课征证所税〞相关的条文；惟台股 盘初受美股大涨带动，此消息对股市盘中激励不大。

今日午间立法院三读通过了国民党团版本的所得税法修正案，国民党团在人数的优势下，通过了党团的版本，原本将在明年1月1日实施的证所税条文已被删除。(完) (记者 高洁如; 审校 黄凯)