主要国家经济指标预测--11月18日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 11月18日(三) 0030 澳洲薪资价格指数(较前季) 第三季 +0.6% +0.6% (较上年同期) +2.3% +2.3% 0130 中国70个大中城市住宅销售价格月度报告 10月 -- -0.9% 1000 瑞士ZEW投资者信心 11月 -- 18.3 1200 美国抵押贷款市场指数 前周 -- 408.7 再融资指数 -- 1,656.2 1330 美国建筑许可年率(万户) 10月 115 110.5 房屋开工年率(万户) 116.0 120.6 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月) 10月 -- -0.3% (较上年同期) -- -4.5% 2145 新西兰生产者物价指数(PPI)投入物价 第三季 -- -0.3% 产出物价 -- -0.2% 2350 日本贸易收支(亿日圆) 10月 逆差2,920 逆差1,145 出口(较上年同期) 10月 -2.1% 0.6% 进口(较上年同期) -8.6% -11.1% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买入10,347 外国投资日本股票(亿日圆) -- 买入1,704 附：主要国家17日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 11月17日(二) 0900 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 9月 顺差7.6 -- 全球贸易收支(亿欧元) 顺差21.86 -- 0930 英国CPI(较前月) 10月 +0.1% +0.1% (较上年同期) -0.1% -0.1% 核心CPI(较前月) +0.3% +0.1% (较上年同期) +1.1% +1.0% 零售物价指数(RPI)(较前月) 持平 +0.1% (较上年同期) +0.7% +0.9% 扣除贷款后的RPI(较前月) 持平 -- (较上年同期) +0.8% -- 0930 英国生产者物价指数(PPI) 10月 未经季节调整的投入物价指数(较前月) +0.2% +0.2% (较上年同期) -12.1% -12.0% 未经季节调整的产出物价指数(较前月) 持平 持平 (较上年同期) -1.3% -1.3% 未经季节调整的核心产出指数(较前月) -0.1% 持平 (较上年同期) +0.3% +0.4% 1000 德国ZEW经济景气判断指数 11月 正10.4 正6.0 现况指数 正54.4 正55.0 1330 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月 +0.2% +0.2% 未经季节调整的CPI(较上年同期) +0.2% +0.1% 经季节调整的核心CPI(较前月) +0.2% +0.2% 未经季节调整的核心CPI(较上年同期) +1.9% +1.9% 每周平均实质所得(较前月) +0.2% +0.2% 1415 美国工业生产(较前月) 10月 -0.2% +0.1% 产能利用率 77.5% 77.5% 制造业产出(较前月) +0.4% +0.2% 1500 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 11月 62 64 2100 美国整体资本净流动(亿美元) 9月 流出1,751 -- 外国购买美国公债(亿美元) 174 -- (完)