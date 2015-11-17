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亚洲 | 2015年 11月 18日 星期三 07:01 BJT

****主要国家经济指标预测--11月18日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：   

    GMT时间   经济指标/活动                        公布时段      预估值     前值
        
    11月18日(三)
    0030 澳洲薪资价格指数(较前季)                  第三季         +0.6%    +0.6%
                         (较上年同期)                             +2.3%    +2.3%
    0130 中国70个大中城市住宅销售价格月度报告        10月          --      -0.9%
    1000 瑞士ZEW投资者信心                           11月          --       18.3
    1200 美国抵押贷款市场指数                          前周        --      408.7
             再融资指数                                            --    1,656.2
    1330 美国建筑许可年率(万户)                        10月        115     110.5
             房屋开工年率(万户)                                   116.0    120.6
    2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月)              10月         --      -0.3%
                               (较上年同期)                        --      -4.5%
    2145 新西兰生产者物价指数(PPI)投入物价         第三季          --      -0.3%
                                  产出物价                         --      -0.2%    
    2350 日本贸易收支(亿日圆)                         10月   逆差2,920  逆差1,145
             出口(较上年同期)                         10月        -2.1%     0.6%
             进口(较上年同期)                                     -8.6%   -11.1%
    2350 日本投资外国债券(亿日圆)                     前周         --  买入10,347
         外国投资日本股票(亿日圆)                                  --  买入1,704

    附：主要国家17日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                        公布时段      现值     预估值
    
    11月17日(二)
    0900 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元)                  9月    顺差7.6       --    
                 全球贸易收支(亿欧元)                       顺差21.86       --    
    0930 英国CPI(较前月)                              10月      +0.1%      +0.1%      
                (较上年同期)                                    -0.1%      -0.1%      
             核心CPI(较前月)                                    +0.3%      +0.1%      
                    (较上年同期)                                +1.1%      +1.0%      
             零售物价指数(RPI)(较前月)                          持平       +0.1%      
                              (较上年同期)                      +0.7%      +0.9%      
             扣除贷款后的RPI(较前月)                            持平        --       
                             (较上年同期)                       +0.8%       --       
     0930 英国生产者物价指数(PPI)                     10月
             未经季节调整的投入物价指数(较前月)                 +0.2%      +0.2%      
                                       (较上年同期)            -12.1%     -12.0%     
             未经季节调整的产出物价指数(较前月)                  持平       持平      
                                       (较上年同期)             -1.3%      -1.3%      
             未经季节调整的核心产出指数(较前月)                 -0.1%       持平      
                                       (较上年同期)             +0.3%      +0.4%      
    1000 德国ZEW经济景气判断指数                      11月     正10.4      正6.0      
                现况指数                                       正54.4     正55.0     
    1330 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月)  10月      +0.2%      +0.2%       
             未经季节调整的CPI(较上年同期)                      +0.2%      +0.1%       
             经季节调整的核心CPI(较前月)                        +0.2%      +0.2%      
             未经季节调整的核心CPI(较上年同期)                  +1.9%      +1.9%      
             每周平均实质所得(较前月)                           +0.2%      +0.2%     
    1415 美国工业生产(较前月)                        10月       -0.2%      +0.1%      
             产能利用率                                         77.5%      77.5%      
             制造业产出(较前月)                                 +0.4%      +0.2%      
    1500 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数        11月          62         64         
    2100 美国整体资本净流动(亿美元)                   9月   流出1,751        --    
         外国购买美国公债(亿美元)                                 174        --   (完)

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