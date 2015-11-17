日本个股：东交所认为东芝未披露西屋电气业务亏损违反了规定--东芝

路透东京11月17日 - 东芝 发言人周二表示，东京证券交易所(TSE，东交所)已经告知他们，东芝未披露在美国的核电业务的过往支出，这一行为违反了交易所规定。东芝目前正要努力摆脱13亿美元会计丑闻的影响。

东芝在声明中称，西屋电气(Westinghouse)业务在2012和2013会计年度分别提列9.3亿美元和3.9亿美元支出。上周在日经产业新闻报导东芝该业务这几年有亏损后，东芝才承认了这些支出。

东芝发言人称，东交所认为东芝在2012年的支出足够大，需要在当时予以披露。

东交所拒绝确认有关其对于东芝违反规定的言论，也拒绝对是否会实施惩罚置评。在东芝今年稍早爆出虚报获利的会计丑闻后，东交所将东芝股票置于观察名单。

东芝发言人重申，公司未对美国核电业务商誉进行减记的行为并不违反任何会计规定，因为西屋电气业务整体上是盈利的。（完）