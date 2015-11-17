日本个股：东交所认为东芝未披露西屋电气业务亏损违反了规定--东芝

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透东京11月17日 - 东芝 发言人周二表示，东京证券交易所(TSE，东交所)已经告知他们，东芝未披露在美国的核电业务的过往支出，这一行为违反了交易所规定。东芝目前正要努力摆脱13亿美元会计丑闻的影响。
东芝在声明中称，西屋电气(Westinghouse)业务在2012和2013会计年度分别提列9.3亿美元和3.9亿美元支出。上周在日经产业新闻报导东芝该业务这几年有亏损后，东芝才承认了这些支出。
东芝发言人称，东交所认为东芝在2012年的支出足够大，需要在当时予以披露。
东交所拒绝确认有关其对于东芝违反规定的言论，也拒绝对是否会实施惩罚置评。在东芝今年稍早爆出虚报获利的会计丑闻后，东交所将东芝股票置于观察名单。
东芝发言人重申，公司未对美国核电业务商誉进行减记的行为并不违反任何会计规定，因为西屋电气业务整体上是盈利的。（完）
(编译 高琦 审校 王丽鑫)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”