《中国新债预测》七年国债收益率均值3.11%，市场稳定有望稍低于二级

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 招标品种: 财政部七年期续发国债
* 招标金额: 280亿元人民币
* 招标时间: 周三(18日)10:35-11:35
* 受访人数: 7位(银行、券商)
* 预测区间: 3.09%-3.16%
* 预测均值: 3.11%(按各家机构预测值平均)
路透上海11月17日 - 中国财政部周三将招标续发行七年期固息国债。路透调查显示，从市场喜好来看，七年期品种流动性逊于10年，不过得益于近来现券走势回稳，以及稍早国开债发行向好，明日续发国债定位仍有望稍低于二级，收益率预测均值落在3.11%。
北京一银行交易员表示，七年期流动性稍弱需求一般，预计加权利率和二级接近可能性比较大。
国开行上午招标的四期浮息和固息债，结果均低于预测均值。
银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，七年期品种最新收益率为3.1307%。本次续发国债的标的券150026 今日成交在3.13%-3.14%附近。
明日招标新债为财政部今年第26期七年品种的首次续发。采用混合式招标方式，标的为价格。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。发行手续费为承销面值的0.1%。
该期债具体招标时间为11月18日上午10:35-11:35。招标当日，原发行国债停止交易一天；招标结束至11月23日进行分销；11月25日起与之前发行的同期国债合并上市交易。
本次续发行国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前发行的同期国债相同。从2015年10月22日开始计息，票面利率3.05%，按年付息。(完) (发稿 李宏薇; 审校 曾祥进)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”