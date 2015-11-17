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市场报道 | 2015年 11月 18日 星期三 07:09 BJT

****欧洲经济指标预测--11月18日-11月25日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

11月16日当周

11月18日(三)

1000 瑞士ZEW投资者信心 11月 -- 18.3

11月19日(四)

0700 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 10月 顺差34.0 顺差30.47

0900 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元) 9月 -- 盈余137

经季节调整经常帐(亿欧元) -- 盈余177

0900 欧元区净投资(亿欧元) 9月 -- 净流入326

0930 英国零售销售(较前月) 10月 -0.5% +1.9%

(较上年同期) +4.2% +6.5%

扣除能源的零售销售(较前月) -0.5% +1.7%

(较上年同期) +3.9% +5.9%

1100 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 11月 负10 负18

11月20日(五)

0700 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 10月 -0.2% -0.4%

(较上年同期) -2.0% -2.1%

0930 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 10月 -- 86.28

公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 短差178.77

1500 欧元区消费者信心指数 11月初值 负7.5 负7.70

11月23日当周

11月23日(一)

0800 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 11月初值 -- 50.6

服务业PMI -- 52.7

综合PMI -- 52.6

0830 德国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 11月初值 -- 52.1

服务业PMI -- 54.5

综合PMI -- 54.2

0900 欧元区Markit制造业采购经理人指数(PMI) 11月初值 -- 52.3

服务业PMI -- 54.1

综合PMI -- 53.9

11月24日(二)

0700 德国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季终值 -- +0.3%

(较上年同期) -- +1.8%

0745 法国企业景气指数 11月 -- 正103

0815 瑞士非农就业岗位(万个) 第三季 -- 424.4

0900 意大利薪资通胀指数(较前月) 10月 -- 持平

(较上年同期) -- +1.2%

0900 德国IFO企业景气判断指数 11月 -- 108.2

现况指数 -- 112.6

预期指数 -- 103.8

1100 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 10月初值 -- 顺差14.3

1100 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 11月 -- 正19

11月24-27日

0700 德国进口物价(较前月) 10月 -- -0.7%

(较前年同期) -- -4.0%

11月25日(三)

0700 瑞银集团(UBS)瑞士消费指数 10月 -- 正1.65

0745 法国消费者信心指数 11月 -- 正96

0900 意大利经季节调整工业订单(较前月) 9月 -- -5.50%

未经季节调整工业订单(较上年同期) -- +2.10%

0900 意大利经季节调整工业销售(较前月) 9月 -- -1.60%

未经季节调整工业销售(较上年同期) -- -2.40%

0930 英国银行业者协会(BBA)抵押贷款批准件数(千件) 10月 -- 44.489

1000 意大利经季节调整零售销售(较前月) 9月 -- +0.30%

未经季节调整零售销售(较上年同期) -- +1.30%

11月25日-12月3日

0700 英国Nationwide房价(较前月) 11月 -- +0.6%

(较上年同期) -- +3.9% (完)

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